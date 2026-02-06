Mektić upozorava Hrvatsku: Gubio sam od potpunih anonimaca s pozivnicama

Odluka je pala na izvlačenju: susret Hrvatske i Danske u prvom kolu kvalifikacija Davis Cupa danas će u 16 sati u Areni Varaždin otvoriti Matej Dodig i Elmer Møller. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj je iz kape pripadnika varaždinske građanske garde izvukao ime našeg drugog tenisača, pa je time automatski određen raspored za oba dana. U drugom pojedinačnom meču nakon njih će na igralište Dino Prižmić i August Holmgren. U subotu, s početkom u 13 sati, kreću parovi, Mate Pavić i Nikola Mektić protiv Augusta Holmgrena i Johannesa Ingildsena, a zatim će hrvatski "broj 1" Prižmić na vodećeg igrača Danske u Varaždinu, Elmera Møllera. I za kraj, Dodig protiv Holmgrena.

Nema nepoznanica

– Očekujem težak meč i veliku borbu, jer igranje za reprezentaciju veliko je zadovoljstvo i njemu i mom suparniku. Igrao sam s njim prije godinu i pol, ali na drugoj podlozi i vani, na Challengeru u Splitu. Pobijedio sam ga, baš kao i Dino Prižmić prošle godine u Umagu, no to ništa ne znači. Nema nepoznanica, znamo koji mu je udarac bolji, to je bekhend sigurno. Prema tome ćemo složiti taktiku – rekao je Matej Dodig.

Dino Prižmić će za suparnika imati 193. igrača svijeta.

– Očekivali smo ovakvu dansku postavu, pa nema iznenađenja. Ovaj tjedan smo se pripremili najbolje što možemo. Nadam se da ćemo uživati uz našu publiku. Igrao sam protiv obojice njihovih prijavljenih igrača, uz to tu su i naš izbornik i ostali treneri, pa ćemo pripremiti najbolju igru. A treba nam i podrška publike, to može presuditi u ključnim trenucima – rekao je Dino.

Ishod ždrijeba prokomentirao je izbornik Ivan Dodig:

– Možda bi bilo bolje da je Dino prvi, ali nekad to može biti bitno, a nekad ne. Nadamo se da će Mateju to biti lijepo iskustvo, da će se pokazati kakav je bio na treninzima. Kao izborniku bilo mi je jako teško donijeti odluku tko će biti drugi reket, presudilo je to što je Matej već igrao protiv današnjeg suparnika i pobijedio ga. Obojica, Matej i Luka, na treninzima su bili vrhunski, ali morao sam donijeti odluku – rekao je Dodig.

Za pobjedu u susretu Hrvatske i Danske u Davis Cupu potrebno je osvojiti tri boda, a općenito se smatra kako je najveća šansa domaćeg sastava u meču parova. Ne bez razloga, jer su Mate Pavić i Nikola Mektić među najboljim igračima svijeta u toj konkurenciji, dok Danci u Varaždinu nemaju nijednog igrača među stotinu vodećih na ATP listi. Iz te perspektive sve osim pobjede hrvatskog dvojca bilo bi veliko iznenađenje, no je li sve baš tako jednostavno? Odgovorio je Nikola Mektić:

Parovi su drukčiji sport

– Da, uvijek je jednako razmišljanje, ali ono 'na papiru' razlikuje se od realnosti. Imam previše iskustva u parovima da bih olako shvatio meč. Tu je igra općenito puno izjednačenija i puno je više toga moguće. U mnogo mečeva sam doživio da smo igrali protiv domaćih igrača s pozivnicama, koji su potpuno nepoznati, ali bili su inspirirani pa sam izgubio. Zatim bi uslijedila pitanja, "pa kako si izgubio", ali parovi su drukčiji sport, moramo biti oprezni. Možemo se jedino najbolje pripremiti, igrati onako kako igramo i pokušati se prilagoditi na iznenađenja, s obzirom na to da ne poznajemo protivnike dobro – rekao je Nikola Mektić.

Parove će za Dansku igrati Johannes Ingildsen, koji je tijekom posljednje dvije sezone igrao petnaestak put u finalima ATP Challengera.

– Možda će to ovisiti i o tome kako njihovi igrači odigraju prvog dana u pojedinačnim mečevima, pa bi mogli promijeniti parove. Nama to puno neće promijeniti, jer tko god zaigra, i dalje je nepoznanica. Moramo se koncentrirati na sebe, a ne na njih, jer se možemo brzo prilagoditi bilo kojoj situaciji – zaključio je Mektić.