Clippersi šokirali Zupca! Baš kada mu se rodilo dijete oni su ga razmijenili u Pacerse

Osim što je jako dohodovan, biznis model NBA lige zna biti i priličo brutalan. Još od 2019. pa sve do ovih dana, Ivica Zubac bio je prilično bezbrižan, čak i u vrijeme svih mogućih glasina vezanih uz moguću razmjenu od koje su rijetki NBA igrači imuni. No, na koncu se to i njemu dogodilo i to unatoč činjenici što i u ovoj sezoni knjiži dvostruko dvoznamenkasti učinak, ovaj put od 14,4 koševa i 11 skokova.

Dakle, ovdje zacijelo nije riječ o nezadovoljstvu poslodavca s ponajboljim hrvatskim košarkašem, i jednim od boljih NBA centara, već je u pitanju kombinatorika. A ona se pojačala nakon što su njegovi LA Clippersi razmijenili ljevorukog bekovskog genijalca Jamesa Hardena s kojim je Ivica jako dobro surađivao.

U ovoj trgovini, za 28-godišnjeg Hrvata i krilo Kobe Browna, Pacersi su dali 23-godišnjeg krilnog igrača Bennedicta Mathurina koji ove sezone prosječno knjiži 17,8 koševa, 5,4 skokova i 2,3 asistencije ali i Icentra saiaha Jacksona te dva picka iz prve runde (2026. i 2029.) te dva izbora u drugoj rundi drafta.

Zubac je inače usred ugovora koji mu ističe usred olimpijske 2028. godine i koji će u posljednjoj sezoni vrijediti 21 milijun USD koju svotu mora preuzeti i Indiana, klub koji je s razmjenom preuzeo i njegov ugovor.

Šteta, po Ivicu što u Los Angelesu neće dočekati Olimpijske igre što je bila jedna od njegovih želja. Ako to već ne bi bilo moguće doživjeti kao igrač hrvatske reprezentacije a onda barem kao stanar "grada anđela".

Osim toga, ova selidba Ivici zacijelo ovog časa ne odgovara jer je upravo ovih dana njegova supruga Kristina rodila djevojčicu, njihovo prvo dijete, i zacijelo bi mu bilo puno komfornije da na svoju životnu partnericu i njihovo prvorođenče pazi u njihovoj kući u Los Angelesu u kojem su se i skrasili.