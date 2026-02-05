Slavni Hrvat kojeg obožavaju u Americi postao je otac u 29. godini života!

Los Angeles Clippersi kiksali su na teškom gostovanju protiv Cleveland Cavalierse, koji su slavili 124-91 samo dan nakon bombastične razmjene između upravo ove dvije momčadi. Clippersi razmijenila je 11-erostrukog All-Stara James Hardena (36) za Dariusa Garlanda (26), čime su ambicije Clippersa pretrpjele ozbiljan udarac.

Clippersi su u srijedu bili bez hrvatskog košarkaškog reprezentativca Ivice Zupca (28), koji je iz obiteljskog razloga propustio utakmicu. Naime, Hrvat visok 213 centimetara postao je otac! Njegova supruga Kristina rodila je malenu djevojčicu, a poznatom paru je ovo prvo dijete.

Kod Clippersa, kojima je ovo drugi poraz zaredom, najbolji je bio Kawhi Leonard s 25 poena i sedam skokova, dok je John Collins postigao 19 poena. .Cleveland je šutirao 51,0 posto iz igre i postigli su 47 poena iz 24 izgubljene lopti Clippersa.