Kreće izbor Večernjakovog košarkaša godine: Evo za koga je glasao legendarni Josip Sesar

Tradicionalni Večernjakov izbor košarkaša godine, onoga koji je osvojiti statuu akademskog kipara Stipe Sikirice, započinjemo sa svojedobnim laureatom, tada igračem Cibone (1997.), a danas trenerom koji za sobom ima i iskustvo vođenja Cibone (u dva navrata) te seniorske reprezentacije. Josip Sesar danas je trener Dubrave, koju je preuzeo u studenome, u kriznim trenucima kluba, i koju je doveo u zlatnu sredinu s dobrom perspektivom plasmana u doigravanje.

– U Dubravi ima kvalitetnih mladih igrača koji su skrenuli pozornost na sebe. Kada sam dobio tu ponudu, uočio sam da momčad ima tri igrača jaka na lopti, Wrighta, Gnjidića i Rajaoferu, što je vrijednost za svaku momčad. Bit će tu pobjeda i poraza, oscilacija unutar same utakmice, no momci dobro treniraju pa će se stvari posložiti.

U sredini tablice SuperSport premijer lige prilično je gusto jer je između petoplasiranog Dubrovnika i desetoplasiranog Dinama razlika samo dvije pobjede. A primarni cilj momčadi koju je Josip preuzeo jest sljedeći:

– Primarno je ostati u ligi, i to u godini u kojoj Dubrava slavi 50 godina postojanja.

S obzirom na to da jede trenerski kruh, onaj za koji se kaže da ima sedam kora, što mu je kao stručnjaku teže palo? Odlazak iz Cibone ili odlazak s mjesta izbornika seniorske reprezentacije?

– Ja nisam tip koji kuka. I kada sam prvi put dolazio u Cibonu, znao sam da to nije za cijeli život, baš kao i kada sam preuzimao mjesto izbornika. Nastojim biti čvrsto na zemlji. Kada sam dolazio, nisam mislio da sam najbolji, kao što ni, kada sam odlazio, nisam mislio da sam najlošiji. Radim ono u što vjerujem, a ishod nekad nije samo do trenera. Doduše, nekad jest i to. Čovjek uči dok je živ, a najveća opasnost u poslu koji radiš nastaje onda kada pomisliš da sve znaš. Ja još uvijek želim učiti, a trener od 48 godina još ima puno toga naučiti, ali i rezultatski postići.

Koliko se vodstvo HKS-a u njega zaklinjalo u vrijeme njegova izbora, je li i unatoč neodlasku na Europsko prvenstvo trebao kod njih imati više kredita s obzirom na dva prethodna dobra ljeta?

– Dogodila nam se ta crna rupa od sedam minuta u Sarajevu protiv BiH, što nas je stajalo neodlaska na EP. Na Savezu je bilo da odluči, a oni su odlučili da sa mnom neće produljiti suradnju. No, ja sam s predsjednikom Rukavinom i glavnim tajnikom Vrankovićem ostao u dobrim odnosima. To je bio poslovni odnos i ja razumijem njihovu odluku, a i dalje ću biti veliki navijač te reprezentacije.

Kao bivšeg igrača i trenera Cibone pitali smo ga je li mu klub koji je odredio njegovu karijeru, i igračku i trenersku, isplatio sve dugove.

– O tomu nećemo. Ja sam bio i igrač i trener u tom klubu i o Ciboni imam mišljenje kao o velikom klubu.

Jednom je prilikom naš sugovornik kazao da je na njegov stil vođenja momčadi utjecao njegov nekadašnji trener Boško Pepsi Božić.

– Na mene jest utjecao Pepsi, ali ne samo on. Recimo, volim gledati kako Šarunas Jasikevičius vodi svoj Fener ili kako pak sada igra Barcelona. Netko više voli NBA, ja više volim gledati Euroligu. No, i Europa se previše amerikanizirala, a ja ne volim gledati kada dominantan igrač uzme loptu i igra jedan na pet, a da se ne odigra akcija. Inače, nešto kao trener vučem i iz svoje igračke karijere, što sam i sam i dobro i loše radio pa i kroz stvari mojih suigrača.

I nadalje ne oskudijevamo s visokim igračima, ali imamo sve manje kvalitetnih bekova. Zašto je tomu tako?

– Nije to samo jedan razlog, no jedan od njih jest da prelagano puštamo mlade igrače da ulaze u igru bez odgovornosti. Ispada da je bitno da se igra, a da nije bitno što i kako se igra. A najvažnije je da se razvija tako da radi onaj obvezni dio igre, da trči, skače, igra obranu... Mi ne možemo gledati te mlade igrače samo po tomu jesu li zabili pet ili 15 koševa već moramo uzeti u obzir i obveznu igru te pravo na pogrešku.

A jednog takvog imao je Sesar i u klubu i u reprezentaciji, a ima ga i sada u Dubravi.

– Uvjeren sam da je Lovro Gnjidić naš najtalentiraniji igrač u domaćem prvenstvu; vjerujem da on može igrati i razinu više.To je igrač koji će izmisliti koš i asistenciju kada nitko drugi neće, ali u tome on može i pogriješiti. Svi su od njega očekivali da će po utakmici upisivati 15-20 koševa, sedam-osam asistencija, da će igrati vrhunsku obranu. No, ne ide to s bekovima preko noći. Nađite vi meni u Euroligi razigravača s 24 godine, a mi smo njega već s 19 pritiskali da mora nositi igru. Nismo mu dali vremena za sazrijevanje.

Kad smo već kod vrednovanja talenta i igračkih vrijednosti, kako izgleda Sesarov izbor petorice najboljih u 2025. godini?

– Bio sam u velikoj dvojbi između Zupca i Hezonje i na koncu sam prednost dao centru LA Clippersa, koji bez njega ne mogu. Zubac posljednje dvije godine igra najbolju košarku karijere, u što sam se uvjerio i kao izbornik. Za razliku od Clippersa, gdje je on godinama bio neki finišer koji je čekao loptu na zicer, u reprezentaciji je dobivao loptu i kreirao s posta. Čini se da je to pridonijelo njegovu samopouzdanju pa sada i u Clippersima dobiva takve lopte. Hezonja je pak igrač izuzetno fizičko potencijala, vrhunski šuter koji se tražio tijekom karijera. U Realu se uklopio u sustav i iz utakmice u utakmicu pokazuje da je jako bitan igrač.

Od trećeg do petog mjesta su dvojica, centara, veterana.

– Trećeplasirani Tomić je igračina i velika je šteta što taj čovjek nije igrao više za reprezentaciju u svom "primeu", da nije dao veći obol nacionalnoj vrsti. On je razigravač s pozicije visokog igrača, inteligentan igrač koji sada gleda kako da sa svojim postavljanjem i čitanjem igre uštedi nešto energije. Petoplasirani Bilan je nešto poput Tomića, dugo traje i igra dobru košarku. Četvrtoplasirani Božić nametnuo se u Španjolskoj i on je svojim pristupom, razmišljanjem i zalaganjem zaslužio biti među pet.

Prije no što je pečatirao svoj izbor Sesar je imao potrebu i ovo dometnuti na temu Darija Šarića:

– Da je imao minutažu u svojim NBA klubovima, on bi sigurno konkurirao Zupcu i Hezonji, no nisam ga mogao ocijeniti kada ga nema na parketu. Inače, on je ljepilo unutar momčadi, playmakerski visoki igrač koji je zbog odnosa prema reprezentaciji i njen kapetan.

Sesarova petorica

1. Ivica Zubac (LA Clippers) 10 bodova

2. Mario Hezonja (Real Madrid) 7 bodova

3. Ante Tomić (Joventut) 5 bodova

4. Luka Božić (Lleida/Granada) 3 boda

5. Miro Bilan (Brescia) 1 bod