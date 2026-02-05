Naši Portali
KOŠARKA

Košarkašice Broda dobile megapojačanje iz Francuske!

Split: Kvalifikacijska utakmica za EP košarkašica 2025., Hrvatska - Nizozemska
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
05.02.2026.
u 14:00

Nova reprezentativka drugo je veliko pojačanje Brođanki ove sezone, nakon dolaska kapetanice reprezentacije Ana-Marije Begić. S njima je Brod favorit za titulu

Hrvatska košarkaška reprezentativka, sjajna 29-godišnja Zagrepčanka Iva Slonjšak, nova je igračica lidera Premijer ženske lige, ŽKK-a Brod na Savi.

Slonjšak je visoka 183 cm, igra na poziciji beka-šutera, a u hrvatsku košarku vraća se nakon 11 godina igranja u Sloveniji, Turskoj i Francuskoj. Posljednji klub bio joj je francuski Tolulouse Metropole Basket.

Iva Slonjšak drugo je veliko pojačanje Brođanki ove sezone, nakon dolaska kapetanice hrvatske reprezentacije Ana-Marije Begić. S ove dvije igračice u rosteru ŽKK Brod na Savi doista izgleda kao favorit za naslov prvaka, što bi bio do sada neviđen uspjeh nekog slavonskobrodskog kluba, u bilo kojem sportu. Međutim, do tog je cilja još dug put...

ŽKK Brod na Savi u ovom je trenutku vodeća ekipa Premijerne ženske lige s omjerom pobjeda i poraza 14-1, a na podjeli drugog mjesta su Šibenik, Studio Zagreb i Trešnjevka 2009 s omjerom 12-3. 

Iva Slonjšak već je počela trenirati u Slavonskom Brodu i njezin debi u domaćem prvenstvu očekuje se 15. veljače u domaćoj utakmici protiv Studija Zagreb. 
košarka Hrvatska Brod

