Hajduk produžio ugovor sa svojim prvim vratarom u ovoj sezoni

Talentirani 21-godišnji vratar Toni Silić produžio je vjernost Hajduku do ljeta 2029. godine. Novi ugovor Silić je potpisao danas na Poljudu u društvu sportskog direktora Gorana Vučevića.

Silić je dijete Hajduka, Akademiji "Luka Kaliterna" se priključio sa sedam godina te prošao sve uzrasne kategorije. Od početka je prepoznat kao veliki potencijal, a svoj talent u narednim godinama potvrdio vrijednim radom i predanošću. Bio je redoviti član mlađih uzrasnih kategorija hrvatske reprezentacije, a danas brani za U-21 reprezentaciju.

U aktualnoj sezoni postao je prvi vratar Bijelih te je do sada upisao ukupno 13 službenih nastupa. Službeno je za Hajduk debitirao u prošloj sezoni, bilo je to 13. travnja 2025. godine na Poljudu, u utakmici s Lokomotivom.

- Predivan osjećaj, veliki dan za mene i moju obitelj. Htio bih zahvaliti svim ljudima u klubu, od predsjednika, sportskog direktora do zaposlenika, mojih suigrača i svih trenera koji su sudjelovali u mom putu od početaka. Zaista sam sretan, tu sam već 14 godina, ostvario sam svoje snove i nadam se da će biti još dosta utakmica i dobrih trenutaka - kazao je ovom prilikom Silić.