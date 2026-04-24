Hrvatska preko Portugalki do polufinala s Kinom

Hrvatska ženska vaterpolo reprezentacija nastavlja pobjednički niz u Diviziji 2 Svjetskog kupa na Malti pobijedivši u petak

u četvrtfinalu Portugal sa 18-7 (5-3, 3-2, 4-1, 6-1).

Ovom pobjedom hrvatske su vaterpolistice osigurale polufinale i došle na samo jedan korak do ostvarenja glavnog cilja – plasmana na Final 8 Svjetskog kupa.

Podsjetimo, samo dvije najbolje reprezentacije s turnira na Malti putuju u Sydney ovog srpnja.

Pobjednički niz hrvatskih vaterpolistica započeo je protiv JAR-a (23-11), a nastavio se preko Slovačke (23-3) i Malte (22-11) do današnje dominacije nad Portugalkama.

Najboljom igračicom utakmice proglašena je hrvatska kapetanica Ria Glas koja je utakmicu završila sa sedam golova.

"Ovom utakmicom smo osigurale prolaz u polufinale. Sutra nas čeka važan i jak suparnik Kina. Poznate su nam od prije par godina, imali smo sparing s njima, išle smo u Kinu prije Svjetskog u Singapuru. Danas smo ostvarile veliku pobjedu, jako sam ponosna na cure, jako lijepo igramo i idemo jako do kraja", kazala je Glas nakon utakmice.

"S ovom pobjedom danas osigurali smo ulazak u polufinale. Današnja utakmica je krenula dobro i jako s naše strane, protivnik je bio nešto jači nego u prijašnje tri utakmice. ali smo ostvarile pobjedu s visokom razlikom. Jako sam zadovoljna kako su se djevojke držale dogovora i reda, vidjela se disciplina u obrani i napadu. Sutra nas čeka ozbiljan protivnik Kina koju nismo nikada dobile. To je jedna moćna ekipa koja želi ući dalje i želi se plasirati u finale Svjetskog kupa tako da idemo sutra biti još bolje i discipliniranije i nadamo se dobrom rezultatu", kazala je izbornica Mia Šimunić.

Ključna utakmica protiv Kine za prolaz u Sydney igra se već sutra u 19:30 sati.