ISKRENO PRIZNANJE

Tucak otvorio dušu: Zdravlje mi je izraubano, pustio sam previše stvari, opraštam se od klupe Hrvatske!

Beograd: Utakmica 3. kola druge faze EURA vaterpolista Hrvatska - Italija
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.04.2026.
u 14:24

Trofejni izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak za Sport Klub otkrio je kada planira kraj na klupi Hrvatske. Njegov odlazak trebao bi se dogoditi poslije završetka olimpijskih igara u Los Angelesu. 

- Ja uvijek kažem da su to najteže odluke, ali isto tako bez obzira na taj rezultat u Beogradu koji nije bio onakav kakav smo željeli, s druge strane onda se nekako provuče ta teza neuspjeh. Sad je pitanje uvijek realno sjesti i sagledati situaciju, jesmo li mi reprezentacija koja je predodređena da bude prvak i koji su to argumenti da mi uvijek moramo biti prvi, drugi ili treći. Naravno da nikome nije drago da se gubi i da se ne osvoji medalja, pogotovo nama. Da citiram pokojnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića koji je rekao da onaj koji puno ulaže, taj ne voli izgubiti - rekao je Tucak.

I nije lako izgubiti, ni kad turnir ne prođe onako kako ti želiš. Mi bismo u svakom slučaju napravili taj zaokret zbog biološke dobi nekih igrača, zbog tog što mislim da je došlo do zasićenja nakon svih fantastičnih rezultata koji smo napravili u zadnje dvije, tri godine. To je sve ljudski. Ja sam tu naravno pogriješio jer sam pustio neke stvari da idu svojim tokom, da se nešto podrazumijeva, u sportu se ništa ne podrazumijeva. Pustio sam previše stvari -  izjavio je Tucak za SK pa otkrio kada će definitivno biti kraj njegovog mandata na klupi barakuda.

- Ja sam i dalje gladan kao i prvog dana, ja i želim do zadnjeg dana mog mandata, a on će sigurno biti na kraju Los Angelesa, to više nema nikakve dileme, više snage nemam niti mogu više. I zdravlje mi je malo izraubano. Više te umaraju te neke druge stvari koje su okolo. Najteže mi pada kad se ne napravi dobar rezultat - priznao je izbornik vaterpolista.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana
