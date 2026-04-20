Tko je to opet u Zagrebu? Igrao je za Hrvatsku kao dijete, otišao u Srbiju, postao prvak Europe...

Vaterpolisti Mladosti uspjeli su nadoknaditi zaostatak za prvakom Jadranom iz njihove prve utakmice i u zagrebačkom dvoboju ovih sastava pobijediti s priželjkivana tri pogotka razlike (15:12). Ono što je karakteristično za ovu pobjedu Zagrepčana jest da se u listu strijelaca upisalo čak 11 igrača (Vrlić, Nagaev i Tončinić po dva), dok je kod Splićana slučaj bio takav da su pogotke postizala samo četvorica igrača (Butić 7, Fatović 3, Zović 1, Marinić-Kragić 1). Ono što je za ovakav krajnji ishod važno, svakako je i činjenica da je mladi vratar mladostaša Ivan Mauro Čubranić imao 15 obrana (dvije Fatoviću u posljednjih pola minute), ali i da su mladostaši imali sedam blokova.

– Veseli me da je toliki broj igrača zabio pogotke. U ovom trenutku možda je i važnija sama pobjeda od gol-razlike koja je došla kao plod agresivne i disciplinirane igre, naročito na početku. Oni su nas na kraju načeli nekim šutovima, iz faula, individualno, no mi smo svoj dio napravili. Neke stvari ne možeš uvijek zatvoriti. Neke pogreške u drugom dijelu utakmice mogu se pripisati i umoru i psihološkom stanju – kazao je trener mladostaša Hrvoje Hrestak, kojem je ovo bila prva utakmica otkako je naslijedio Zorana Bajića.

Igrači koji su iznenadili potezima bili su bek Buljubašić s pogotkom s desnog krila, s kojeg obično ne šutira, i "rolling" Biljake, koji je izvrtio svog čuvara za 15:11.

– Bekovi su bili standardno dobri, čvrsti i čak su imali i napadački učinak. Vratar Čubranić bio je odličan, opravdao je status najboljeg vratara Svjetskog kupa – ukazao je Hrestak pojašnjavajući koje je to novo lice pored njega na klupi:

– To je Miodrag Mirović, moj dugogodišnji prijatelj. On je bio trener Novog Beograda, ali nakon dva kola otišao je iz kluba pa je bio slobodan. On je, inače, dijete Mladosti, igrao je i za hrvatsku juniorsku reprezentaciju, a u nekom trenutku odlučio je otići u Crnu Goru i Srbiju, gdje se profilirao kao trener. Bio je prvak Europe s juniorima Crne Gore i osvojio je dvostruku krunu u Srbiji sa Šapcem.