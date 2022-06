POGLEDAJTE VIDEO POTOPA

Hrvatska ovo nikad nije doživjela: Osijek zviždao reprezentaciji, ovdje više nećemo igrati

U Gradski vrt reprezentacija često je 'bježala' u najtežim trenucima, ovdje su mirno dolazili izbornici koji među navijačima nisu imali ni blizu dobar status i podršku koju uživa Zlatko Dalić, a Hrvatska na osječkom stadionu nikada nije izgubila utakmicu. Nikad do sada reprezentacija nije upisala ni poraz protiv Austrije, a sve to promijenilo se sinoć, nakon debakla Dalićeve Hrvatske (0:3) na otvaranju nove sezone Lige nacija. Bila je to ujedno i zadnja utakmica Hrvatske na kultnom igralištu, oproštaj od tribina koje nikad nisu ovako ispratile hrvatsku reprezentaciju