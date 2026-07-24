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IMA 22 GODINE

Dinamo doveo pojačanje, napadača od 195 centimetara: 'Oduševljen sam, ovo je najbolji klub u Hrvatskoj'

Aleks Stojaković
GNK Dinamo
VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 17:55
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Svestrani slovenski nogometaš u dosadašnjem je dijelu karijere igrao u ulozi krila, sa svojih 195 cm visine djelovao i na mjestu isturenoga napadača, a svojedobno je nastupao i kao ofenzivni vezni.

Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Aleks Stojaković, novi je igrač Dinama. U maksimirskoj će momčadi dodatno osnažiti ofenzivni red u kojem može ordinirati na više pozicija.

Svestrani slovenski nogometaš u dosadašnjem je dijelu karijere igrao u ulozi krila, sa svojih 195 cm visine djelovao i na mjestu isturenoga napadača, a svojedobno je nastupao i kao ofenzivni vezni.

Rođen je 17. veljače 2004. godine u Celju, prve je nogometne korake načinio nastupajući za Žalec, potom je prešao u školu Maribora, u mlađim uzrastima nosio i dres Radomlja, Rudara iz Velenja. Kasnije je nastupao za Kurilovec, slovensko Brinje Grosuplje u kojem je paralelno igrao za seniorski i juniorski sastav, potom za Jarun i Lokomotivu.

U prethodnoj je sezoni u dresu momčadi s Kajzerice, u kojoj je boravio od ljeta 2025. godine, upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka. U Dinamu će nositi dres s brojem 19.

– Mogu reći da sam oduševljen dolaskom u Dinamo. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj, doista sam presretan i jedva čekam da krenemo. Uvijek smo vidjeli veličinu Dinama kao kluba i čast mi je da ću sad to osjetiti i iznutra. Vjerujem da ću se što prije uklopiti u momčad, s nekim od novih suigrača znam se preko dosadašnjih utakmica, a veselim se što ćemo se sad i detaljnije upoznati – naglasio je Stojaković.
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Dinamo Aleks Stojaković

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