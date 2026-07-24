Masakr u Kijevu: Rusi usred bijela dana ispalili balističke projektile, ima mrtvih, stotinu ranjenih

Ruske snage u petak su izvele jedan od rijetkih dnevnih raketnih napada na Kijev, pri čemu je, prema ukrajinskim izvorima, ispaljeno deset balističkih projektila tipa Iskander i Cirkon (Zirkon). Ukrajinski mediji navode da je meta napada bila vojna izložba bespilotnih sustava održavana na jednom od kijevskih aerodroma.

Prema informacijama koje prenose ukrajinski blogeri i mediji, dva od deset projektila pogodila su područje na kojem se održavao događaj. Neslužbeni podaci govore o najmanje deset poginulih i oko stotinu ranjenih, no službena potvrda o broju žrtava zasad nije objavljena. Napad je izazvao i oštre kritike organizatora događaja jer je, prema navodima ukrajinskih izvora, nekoliko dana prije održavanja na društvenim mrežama objavljen plakat s informacijama o lokaciji i vremenu održavanja izložbe.

Balistički napadi na Kijev uglavnom se izvode tijekom noći, zbog čega je dnevni udar neuobičajen. Viši analitičar Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju Anton Zemljanyi za RBC-Ukrajina iznio je tri moguća objašnjenja. Prema njegovoj procjeni, najizgledniji razlog jest pokušaj iscrpljivanja ukrajinske protuzračne obrane. Rusija bi, smatra, mogla nastojati natjerati Ukrajinu da tijekom dana potroši vrijedne rakete presretače kako bi oslabila obranu prije mogućeg masovnog noćnog napada.

Druga mogućnost je demonstracija sile, odnosno politička poruka povezana s nedavnim posjetom američke delegacije Kijevu ili pokušaj skretanja pozornosti s ukrajinskih napada na ciljeve u Rusiji. Treće objašnjenje je tehničke prirode. Analitičar smatra da je napad možda bio planiran tijekom noći, ali je zbog tehničkih razloga izveden tek u prijepodnevnim satima.

Eksplozije su se u Kijevu čule oko 11.30 sati po lokalnom vremenu, nakon što su vlasti izdale upozorenje na opasnost od balističkih projektila. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u raketnom napadu poginulo šest osoba, a da su deseci ozlijeđeni, te da su u tijeku akcije spašavanja. Komentirajući napad, glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaha, Jurij Ihnat, izjavio je da su javni događaji već dugo zabranjeni unutar oružanih snaga zbog sigurnosnih razloga. Dodao je da bi i civili trebali poštovati iste sigurnosne propise prilikom organiziranja javnih događaja.

Glavni ukrajinski državni tužitelj Ruslan Kravčenko objavio je da je Ured glavnog tužitelja pokrenuo istragu zbog sumnje na ratni zločin prema članku 438. Kaznenog zakona Ukrajine. Istodobno je otvorena i zasebna kaznena istraga zbog moguće nesavjesne organizacije događaja na kojem je izveden napad. Istraga bi trebala utvrditi tko je donio odluku o održavanju manifestacije, tko je odobrio lokaciju, vrijeme i način njezina održavanja, koje su sigurnosne mjere bile poduzete te jesu li rizici u uvjetima ratnog stanja bili pravilno procijenjeni. "Rat nikoga ne oslobađa odgovornosti za upravljačke odluke. Naprotiv, zahtijeva najvišu razinu profesionalnosti, opreza i svijesti o svakom koraku", poručio je Kravčenko, koji je izrazio sućut obiteljima poginulih i ozlijeđenih.