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Napad na sajam dronova

Masakr u Kijevu: Rusi usred bijela dana ispalili balističke projektile, ima mrtvih, stotinu ranjenih

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Večernji.hr
Autor
Danijel Prerad
24.07.2026.
u 14:23
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Ukrajinski mediji navode da je meta napada bila vojna izložba bespilotnih sustava održavana na jednom od kijevskih aerodroma

Ruske snage u petak su izvele jedan od rijetkih dnevnih raketnih napada na Kijev, pri čemu je, prema ukrajinskim izvorima, ispaljeno deset balističkih projektila tipa Iskander i Cirkon (Zirkon). Ukrajinski mediji navode da je meta napada bila vojna izložba bespilotnih sustava održavana na jednom od kijevskih aerodroma.

Prema informacijama koje prenose ukrajinski blogeri i mediji, dva od deset projektila pogodila su područje na kojem se održavao događaj. Neslužbeni podaci govore o najmanje deset poginulih i oko stotinu ranjenih, no službena potvrda o broju žrtava zasad nije objavljena. Napad je izazvao i oštre kritike organizatora događaja jer je, prema navodima ukrajinskih izvora, nekoliko dana prije održavanja na društvenim mrežama objavljen plakat s informacijama o lokaciji i vremenu održavanja izložbe.

Balistički napadi na Kijev uglavnom se izvode tijekom noći, zbog čega je dnevni udar neuobičajen. Viši analitičar Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju Anton Zemljanyi za RBC-Ukrajina iznio je tri moguća objašnjenja. Prema njegovoj procjeni, najizgledniji razlog jest pokušaj iscrpljivanja ukrajinske protuzračne obrane. Rusija bi, smatra, mogla nastojati natjerati Ukrajinu da tijekom dana potroši vrijedne rakete presretače kako bi oslabila obranu prije mogućeg masovnog noćnog napada.

Druga mogućnost je demonstracija sile, odnosno politička poruka povezana s nedavnim posjetom američke delegacije Kijevu ili pokušaj skretanja pozornosti s ukrajinskih napada na ciljeve u Rusiji. Treće objašnjenje je tehničke prirode. Analitičar smatra da je napad možda bio planiran tijekom noći, ali je zbog tehničkih razloga izveden tek u prijepodnevnim satima.

Eksplozije su se u Kijevu čule oko 11.30 sati po lokalnom vremenu, nakon što su vlasti izdale upozorenje na opasnost od balističkih projektila. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u raketnom napadu poginulo šest osoba, a da su deseci ozlijeđeni, te da su u tijeku akcije spašavanja. Komentirajući napad, glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaha, Jurij Ihnat, izjavio je da su javni događaji već dugo zabranjeni unutar oružanih snaga zbog sigurnosnih razloga. Dodao je da bi i civili trebali poštovati iste sigurnosne propise prilikom organiziranja javnih događaja.

Glavni ukrajinski državni tužitelj Ruslan Kravčenko objavio je da je Ured glavnog tužitelja pokrenuo istragu zbog sumnje na ratni zločin prema članku 438. Kaznenog zakona Ukrajine. Istodobno je otvorena i zasebna kaznena istraga zbog moguće nesavjesne organizacije događaja na kojem je izveden napad. Istraga bi trebala utvrditi tko je donio odluku o održavanju manifestacije, tko je odobrio lokaciju, vrijeme i način njezina održavanja, koje su sigurnosne mjere bile poduzete te jesu li rizici u uvjetima ratnog stanja bili pravilno procijenjeni. "Rat nikoga ne oslobađa odgovornosti za upravljačke odluke. Naprotiv, zahtijeva najvišu razinu profesionalnosti, opreza i svijesti o svakom koraku", poručio je Kravčenko, koji je izrazio sućut obiteljima poginulih i ozlijeđenih.

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Ključne riječi
napad na Ukrajinu Rusija Ukrajina

Komentara 7

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Avatar nekakav
nekakav
14:51 24.07.2026.

pa to su ukrajinci rusima već napravili, ne treba se čuditi uzvratnom posjetu. cilj opravdava sredstvo, nisu na toj izložbi bila djeca iz osnovne škole, već struka, znači proizvođači, potrošači - politika i vojska. kud ćeš ljepšeg cilja od par političara, generala i nekoliko šefova poduzeća. izrael i amer prvi dan napada na iran su pobili skoro komplet vodstvo države. i nitko se nije zgražao. niti itko uvodi sankcije zbog ubojstva 200-ak djevojaka u iranu, u školi.

Avatar Marathon
Marathon
14:34 24.07.2026.

Dakle, organiziraš izložbu dronova na aerodromu u sred rata u kojem primarnu ulogu imaju dronovi i onda se čudom čudiš što neprijatelj na nju uspali raketu? Znači, tamo su bili proizvođači, zastupnici, trgovci... Pa koji je vrag tim Ukrima? Istu stvar su prije 2-3 godine napravili u sred grada u onom kazalištu pa su poslije kukali kako su Rusi gađali kazalište dok istina nije izašla na vidjelo. Tada su zašutili.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
14:53 24.07.2026.

nadam se da će ovo potaknuti ukrajince da što prije pošalju par "krhotina" na crveni trg... pa da vidimo vasilija blaženog kao ruševinu...

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