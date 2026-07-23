Trump sprema konačni obračun: Ovo je megabombarder s kojim želi slomiti Iran

Donald Trump, prema svemu sudeći, ide prema širem sukobu s Iranom kako bi prisilio Teheran na otvaranje Hormuškog tjesnaca, zatvorenog nakon napada na Iran. Washington ubrzano gomila vojne snage na Bliskom istoku, uključujući bombardere, borbene zrakoplove i specijalne postrojbe, što upućuje na pripreme za veliku vojnu operaciju, od zračnih i pomorskih udara do mogućih tajnih operacija duboko na iranskom teritoriju.



Prema pisanju Wall Street Journala, američke specijalne snage posljednjih su dana prebačene na Bliski istok, dok su borbeni zrakoplovi raspoređeni u baze diljem regije. Bombarderi u SAD-u i Velikoj Britaniji podignuti su na višu razinu pripravnosti, a više od 150 vojnih liječnika poslano je u američki medicinski centar Landstuhl u Njemačkoj za prihvat ranjenih vojnika. Pentagon se, iako nema potvrde o velikoj kopnenoj operaciji, ozbiljno priprema za moguću eskalaciju i veći broj žrtava.