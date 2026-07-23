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GOMILA NAJELITNIJE SNAGE I TEHNIKU

Trump sprema konačni obračun: Ovo je megabombarder s kojim želi slomiti Iran

Autor
Hassan Haidar Diab
23.07.2026.
u 21:28
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Posebno snažnu poruku Teheranu predstavlja prvo korištenje strateškog megabombardera B-1B Lancer u novom valu napada

Donald Trump, prema svemu sudeći, ide prema širem sukobu s Iranom kako bi prisilio Teheran na otvaranje Hormuškog tjesnaca, zatvorenog nakon napada na Iran. Washington ubrzano gomila vojne snage na Bliskom istoku, uključujući bombardere, borbene zrakoplove i specijalne postrojbe, što upućuje na pripreme za veliku vojnu operaciju, od zračnih i pomorskih udara do mogućih tajnih operacija duboko na iranskom teritoriju.

Prema pisanju Wall Street Journala, američke specijalne snage posljednjih su dana prebačene na Bliski istok, dok su borbeni zrakoplovi raspoređeni u baze diljem regije. Bombarderi u SAD-u i Velikoj Britaniji podignuti su na višu razinu pripravnosti, a više od 150 vojnih liječnika poslano je u američki medicinski centar Landstuhl u Njemačkoj za prihvat ranjenih vojnika. Pentagon se, iako nema potvrde o velikoj kopnenoj operaciji, ozbiljno priprema za moguću eskalaciju i veći broj žrtava.

Ključne riječi
SAD B-1B Lancer Trump rat Iran

Komentara 4

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SE
Serđo23
22:03 23.07.2026.

Trampe pusti avijone , reci rađe koji kripto da kupim drugi tjedan !?

SE
Serđo23
22:01 23.07.2026.

Ameri si samo štete ovim pokazivanjem vojne tehnike ! Mogli su Batmanov auto pokazat da se prestraše Iranci ! Nije ti ovo Panama ili Venezuela !

Avatar BRISELJKO
BRISELJKO
21:52 23.07.2026.

Ćaća Trump je najveća podvala američanskim biračima u njihovoj povijesti. Ni Wilson, ni Roosevelt nisu ih tako prevarili dajući obećanja o američanskom nesudjelovanju u Prvom, odnosno Drugom svjetskim ratu kao što ih je prevario Trump. Vjerojatno ucijenjen od strane Izraela, uvukao je SAD u ratni sukob s Iranom s nejasnim političkim i vojnim ciljevima koji bi njime trebali biti postignuti i na temelju pogrješnih pretpostavki kakav bi mogao biti tijek događanja. Od parole "America first" ostalo je ništa...

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