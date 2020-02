Hrvatska nikad na Olimpijskim igrama nije imala boksačicu i ja želim biti prva

Nakon što se nekako stišala priča oko nastupa na olimpijskim kvalifikacijama profesionalca Filipa Hrgovića, pojavila se ona oko mogućeg nastupa Ivane Habazin (30). Djevojka koja se prije tri tjedna borila za naslov profesionalne prvakinje svijeta (po WBC i WBO) poželjela je jurišati na Olimp u amaterskom boksu.

Samo nekoliko dana po povratku iz Atlantic Cityja, gdje je na bodove izgubila od dvostruke olimpijske pobjednice Claresse Shields, Ivana se vratila u SAD:

- Vratila sam se zbog pregovora i već sam imala ponudu za nastup u ožujku, no to je sve sada stopirano nakon što se pojavila mogućnost nastupa u olimpijskim kvalifikacijama. Planirala sam se i odmarati, no ja već naveliko treniram.

Kako je uopće došlo do ideje da se kao profesionalka prijavi za olimpijske kvalifikacije?

- Više osoba mi je to predložilo, a prva osoba je bio Zoran Kralj, trener Boksačkog kluba Predator iz Rijeke. Nakon toga i moj prijatelj Luka Kukina, ali i moj američki savjetnik, no ja sam se usredotočila isključivo na meč sa Shields.

Kada je taj meč prošao, čula sam se sa Zoranom da bih mu potvrdila da sam zainteresirana. Neko vrijeme čekala se informacija iz Međunarodnog olimpijskog odbora iz kojeg je neki dan stigla potvrda da mogu nastupiti.

Vrlo snažno me motivira činjenica da Hrvatska na Olimpijskim igrama nikad nije imala svoju boksačicu.

Intrigira ju, jako, i mogućnost osvajanja olimpijske medalje.

- O tome prije nisam niti razmišljala, kao da sam se pomirila s tim da na Olimpijskim igrama nikad neću nastupiti. No, kao što rekoh, dosta ljudi me poticalo u tom smislu, a i meni nešto govori da je to prava stvar za mene.

Ono što je zasad neizvjesno jest to tko će financirati Ivanin nastup na kvalifikacijskom turniru u Londonu sredinom ožujka jer ona se ne nalazi na onoj kratkoj listi kandidata koji zadovoljavaju kriterije Hrvatskog olimpijskog odbora, a to su uspjesi na međunarodnim amaterskim natjecanjima. A Ivana ih nema jer se već deset godina bori u profesionalnom ringu, a nitko ovakvu mogućnost (ni HOO, ni HBS) nažalost nije predvidio.

- Prije svega, zahvalna sam Savezu što su me podržali da odem na kvalifikacijski turnir. S obzirom da znamo da je oko financiranja dosta polemika, rekla sam da ja ne želim oko troškova razbijati glavu. Situacija je da se plaća pola-pola, pola Savez a pola ja, no što se tog dijela tiče trener Zoran Kralj je to preuzeo na sebe i on će to pokušati riješiti. Ja se želim samo što bolej spremiti i izvaditi vizu za Tokio. Ne želim se opterećivati financijama, moj maksimalni fokus ovoga puta biti će samo i isključivo trening.

A profesionalnu karijeru započela je nakon samo dva amaterska meča što se, iz ove perspektive, čini vrlo hrabrom odlukom.

- Tada je u Hrvatskoj ženski boks bio na puno nižim granama nego danas. Ja sam tada trenirala cijelu godinu da bih nastupila na Prvenstvu Hrvatske koje je onda, iz nekog razloga, pomaknuto za još šest mjeseci. Tada sam shvatila da nema smisla toliko trenirati, a ne imati se gdje boriti.

No, navike iz profi boksa u ovoj priči mogle bi joj biti remeteći faktor pa će se morati prešaltati na pravila igre koja vrijede u amaterskom boksu. Počevši sa vrlo ograničenim brojem rundi (tri).

- U profesionalnom boksu je više taktiziranja, tko će koga nadmudriti, a u amaterskom boksu moraš stalno raditi jer u tri runde moraš dati sve što imaš. U profi boksu je više čišćih udaraca, dok u amaterskom moraš više ići na tempo, bacati što više udaraca i skupljati bodove.

Ivana se trenutno nalazi na Floridi gdje u Boynton Beachu trenira u Bigtime Boxing Gymu.

- Bit ću ovdje još jedno dva tjedna, a onaj drugi trebala bih početi i sparirati jer ovdje trenira i jedna Amerikanka koja se u mojoj kategoriji (69 kg) već plasirala na Igre pa bih to iskoristila. Nadam se da ću proći već na prvom kvalifikacijskom turniru u Londonu, da neću morati ići u Pariz, jer bih u to vrijeme mogla imati profi nastup.

Kakvu sliku o vlastitoj vrijednosti u svijetu amaterskog boksa ima Ivana?

- Da ne vjerujem u sebe ne bih u ovo niti ulazila. Ne želim ići na izlet već idem odraditi ozbiljan posao. Neću ići niti na jedan amaterski turnir, no kroz pripreme ću se nastojati prilagoditi amaterskom boksu.

Ono što ste vidjeli protiv Claresse Shields nisam bila prava ja i ja znam da ja mogu višestruko bolje od toga.