Donosimo snimku skandaloznog postupanja policije prema trudnoj supruzi vratara!

Mariana Clemente, supruga vratara Alfreda Saldívara koji čuva mrežu meksičkoga Pumasa, objavila je u četvrtak na svom profilu na Twitteru snimke skandaloznog postapanja policije u Ciudad de Méxicu.

Naime, nju i njezinog supruga su usred bijelog dana policajci silom pokušali izvući iz automobila, i to bez ikakva objašnjenja kome su i što krivi.

Tako barem tvrdi Clemente, koja je uz sve istaknula da je policajcima u više navrata napomenula da je trudna 16 tjedana.

Policija se na uporabu sile odlučila čak i unatoč tome što se u automobilu nalazilo i njihovo isprepadano dijete, a do bijesne je reakcije policajke došlo kada je Clemente odbila otvoriti svoju torbicu jer joj nije predočen bilo kakav dokument koji bi opravdao pretres vozila ili njezinih osobnih stvari.

U tom je trenutku njezin kolega fizički nasrnuo na Saldivara, a video tog incidenta je do danas pogledalo više od milijun ljudi.

Snimka je, jasno, došla i do čelnika tamošnje policije, a slučaj je u ruke preuzela Služba za unutarnju kontrolu.

Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó. pic.twitter.com/u49vWZA9Qu