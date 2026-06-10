Znate li tko je ovo? Slavna pjevačica inače skriva lice, a ovako izgleda bez šminke i samo rijetki je prepoznaju na ulici

Obožavatelji su je navikli viđati u ekstravagantnim izdanjima, lica skrivenog iza predimenzioniranih mašni, no australska pop zvijezda Sia ove je nedjelje odlučila odbaciti svoj prepoznatljivi scenski imidž. Tijekom posjeta tržnici u Los Angelesu, 50-godišnja pjevačica snimljena je u opuštenom, gotovo neprepoznatljivom izdanju. U krem kaftanu prebačenom preko bijele majice, Sia Furler je bez trunke šminke, s crnim dioptrijskim naočalama i ružičastom šiltericom, mirno obilazila štandove s povrćem. U jednom je trenutku srdačno porazgovarala s prodavačem dok je kupovala buket ružičastog cvijeća.

Ovaj izlazak u javnost uslijedio je nakon što su medije preplavili detalji njezine burne brakorazvodne parnice s otuđenim suprugom Danielom Bernadom. Prema pisanju časopisa People, hitmejkerica je u travnju pristala plaćati Bernadu vrtoglavih 40.000 američkih dolara (oko 37.000 eura) mjesečno za uzdržavanje njihovog dvogodišnjeg sina Somersaulta 'Summija' Wondera Bernada, u sklopu dogovora o zajedničkom skrbništvu.

Sia nije dugo šutjela o financijskom aranžmanu te je na društvenoj mreži X uputila oštru poruku bivšem suprugu napisavši: 'Dobri očevi nađu posao'. Pjevačica je zahtjev za razvod podnijela u ožujku 2025. godine, nakon tri godine braka. Sudska dokumentacija otkriva da će Sia plaćati alimentaciju do djetetove 18. godine, odnosno do završetka srednje škole, a snosit će i troškove privatne škole, izvannastavnih aktivnosti te zdravstvenog osiguranja. U emotivnoj objavi na mreži X, Sia je poručila: 'Ja sam trijezna zaposlena majka koja pokušava kupiti mir. Imam primarno skrbništvo, a budući da sam jedini roditelj koji zarađuje, moram plaćati nevjerojatno visoku alimentaciju propisanu u Kaliforniji.'

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'Ovo je bila užasna godina, ali naučila me kako se nositi s teškim situacijama i prioritetizirati obitelj. Griješiti je ljudski, praštati božanski', dodala je pjevačica. Podsjetimo, Bernad, bivši onkolog, ranije je tražio isključivo skrbništvo, optužujući Siju za ovisnost i nesposobnost za roditeljstvo, uz zahtjev za alimentaciju od čak 77.245 dolara mjesečno. Sia je te optužbe oštro odbacila, istaknuvši da je trijezna te da se podvrgava redovitim testiranjima u sklopu programa rehabilitacije. Sud je na kraju odbio Bernadov zahtjev za isključivim skrbništvom.

Bernad je također tražio i supružničko uzdržavanje od 250.856 dolara mjesečno, tvrdeći da je ostao bez prihoda nakon što je 2021. napustio medicinu kako bi sa Sijom otvorio kliniku za liječenje ketaminom, pothvat koji je pjevačica prestala financirati u ožujku 2025. godine.

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*uz pomoć AI-a