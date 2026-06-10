Hrvatska saznala protivnike u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva: Evo protiv koga kreće u obranu srebra

Hrvatska muška rukometna reprezentacija će u prvom dijelu grupne faze Svjetskog prvenstva 2027. igrati u Muenchenu, gdje je u utorak održan ždrijeb kojim su aktualni svjetski doprvaci smješteni u skupinu C s izabranim vrstama Španjolske, Čilea i Turske, koja je dobila jednu od dvije pozivnice.

Svjetsko prvenstvo, kojem je domaćin Njemačka, na rasporedu je od 13. do 31. siječnja sljedeće godine.

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Izabranici Dagura Sigurdssona taj će turnir otvoriti 14. siječnja utakmicom protiv Čilea u dvorani SAP Garden. Dva dana poslije hrvatski rukometaši će igrati protiv Turske, a 18. siječnja će nastup u prvoj fazi zaključiti dvobojem sa Španjolcima.

U drugi dio grupne faze plasirat će se po tri reprezentacije iz svake od osam skupina te će biti formirane nove četiri skupine. Skupina C će se spajati sa skupinom D, u kojoj su Argentina, Francuska, Brazil i Kuvajt i činit će skupinu II, kojoj će domaćin biti Koeln i velebna Lanxess Arena. Te će utakmice biti igrane u razdoblju od 21. do 23. siječnja.

Po dvije najbolje reprezentacije iz svake od četiri skupine drugog dijela grupne faze plasirat će se u četvrtfinale. Sve utakmice nokauz faze bit će odigrane u Koelnu pa se hrvatska reprezentacija neće morati seliti, u slučaju plasmana u četvrtfinale.

Četvrtfinalne utakmice će biti odigrane 26. i 27. siječnja, polufinala su na rasporedu 29. siječnja, a utakmice za odličja bit će odigrane 31. siječnja.

Naslov svjetskog prvaka branit će reprezentacija Danske, koja je i aktualni europski prvak te olimpijski pobjednik.

Na ždrijebu u Muenchenu predstavnici Hrvatskog rukometnog saveza bili su Sigurdssonov prvi pomoćnik Denis Špoljarić te direktor hrvatskih nacionalnih selekcija Ivica Udovičić.

SP rukometaša 2027. - skupine prvog dijela grupne faze

SKUPINA A (Muenchen): Njemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj

SKUPINA B (Stuttgart): Egipat, Italija, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija

SKUPINA C (Muenchen): Hrvatska, Španjolska, Čile, Turska

SKUPINA D (Stuttgart): Argentina, Francuska, Brazil, Kuvajt

SKUPINA E (Kiel): Švedska, Norveška, Grčka, Katar

SKUPINA F (Magdeburg): Portugal, Farski otoci, Poljska, Alžir

SKUPINA G (Kiel): Danska, Slovenija, USA, Angola

SKUPINA H (Magdeburg): Island, Sjeverna Makedonija, Bahrein, Japan