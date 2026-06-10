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RUKOMET

Hrvatska saznala protivnike u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva: Evo protiv koga kreće u obranu srebra

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.06.2026.
u 20:46

Izabranici Dagura Sigurdssona taj će turnir otvoriti 14. siječnja utakmicom protiv Čilea u dvorani SAP Garden

Hrvatska muška rukometna reprezentacija će u prvom dijelu grupne faze Svjetskog prvenstva 2027. igrati u Muenchenu, gdje je u utorak održan ždrijeb kojim su aktualni svjetski doprvaci smješteni u skupinu C s izabranim vrstama Španjolske, Čilea i Turske, koja je dobila jednu od dvije pozivnice.

Svjetsko prvenstvo, kojem je domaćin Njemačka, na rasporedu je od 13. do 31. siječnja sljedeće godine.

Izabranici Dagura Sigurdssona taj će turnir otvoriti 14. siječnja utakmicom protiv Čilea u dvorani SAP Garden. Dva dana poslije hrvatski rukometaši će igrati protiv Turske, a 18. siječnja će nastup u prvoj fazi zaključiti dvobojem sa Španjolcima.

U drugi dio grupne faze plasirat će se po tri reprezentacije iz svake od osam skupina te će biti formirane nove četiri skupine. Skupina C će se spajati sa skupinom D, u kojoj su Argentina, Francuska, Brazil i Kuvajt i činit će skupinu II, kojoj će domaćin biti Koeln i velebna Lanxess Arena. Te će utakmice biti igrane u razdoblju od 21. do 23. siječnja.

Po dvije najbolje reprezentacije iz svake od četiri skupine drugog dijela grupne faze plasirat će se u četvrtfinale. Sve utakmice nokauz faze bit će odigrane u Koelnu pa se hrvatska reprezentacija neće morati seliti, u slučaju plasmana u četvrtfinale.

Četvrtfinalne utakmice će biti odigrane 26. i 27. siječnja, polufinala su na rasporedu 29. siječnja, a utakmice za odličja bit će odigrane 31. siječnja.

Naslov svjetskog prvaka branit će reprezentacija Danske, koja je i aktualni europski prvak te olimpijski pobjednik.

Na ždrijebu u Muenchenu predstavnici Hrvatskog rukometnog saveza bili su Sigurdssonov prvi pomoćnik Denis Špoljarić te direktor hrvatskih nacionalnih selekcija Ivica Udovičić.

SP rukometaša 2027. - skupine prvog dijela grupne faze

SKUPINA A (Muenchen): Njemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj

SKUPINA B (Stuttgart): Egipat, Italija, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija

SKUPINA C (Muenchen): Hrvatska, Španjolska, Čile, Turska

SKUPINA D (Stuttgart): Argentina, Francuska, Brazil, Kuvajt

SKUPINA E (Kiel): Švedska, Norveška, Grčka, Katar

SKUPINA F (Magdeburg): Portugal, Farski otoci, Poljska, Alžir

SKUPINA G (Kiel): Danska, Slovenija, USA, Angola

SKUPINA H (Magdeburg): Island, Sjeverna Makedonija, Bahrein, Japan

Ključne riječi
rukomet svjetsko prvenstvo Hrvatska rukometna reperezentacija

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