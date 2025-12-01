Naši Portali
Javio se Barbarez

Niko Kovač dobio pohvale zbog reakcije prema zvijezdi koja mu nije htjela pružiti ruku

UEFA Champions League - FC Copenhagen v Borussia Dortmund
Foto: LISELOTTE SABROE/REUTERS
01.12.2025.
u 17:55

"Imam 54 godine, prije bih reagirao drukčije. Sve smo riješili nakon utakmice. Nitko ne voli biti zamijenjen i to razumijem. Ako je netko uvijek bio uz Serhoua, onda sam to ja. Mora prihvatiti da ponekad izađe iz igre", rekao je trener Borussije

Sergej Barbarez, legenda Bundeslige i aktualni izbornik BiH, pomno prati europski nogomet i često je na tribinama kada igraju bh. reprezentativci. Nedavno je pratio derbi svojih bivših klubova, Bayera i Borussije Dortmunda, u kojem je momčad Nike Kovača slavila 2:1.

Posebnu je pozornost privuklo ponašanje Serhoua Guirassyja, prve napadačke zvijezde Dortmunda, koji je već nekoliko puta odbio pružiti ruku treneru prilikom izmjene. Isto se dogodilo i protiv Leverkusena, ignorirao je Kovača i sjeo na klupu.

Kovač je nakon utakmice spustio tenzije:

"Imam 54 godine, prije bih reagirao drukčije. Sve smo riješili nakon utakmice. Nitko ne voli biti zamijenjen i to razumijem. Ako je netko uvijek bio uz Serhoua, onda sam to ja. Mora prihvatiti da ponekad izađe iz igre", rekao je trener Borussije, istaknuvši i doprinos Fabija Silve koji je nakon ulaska asistirao za pobjednički gol.

Guirassy je najbolji strijelac momčadi, s 13 golova u 23 nastupa, a procjenjuje se da vrijedi 45 milijuna eura.

U svojoj kolumni Barbarez je podržao Kovača, naglasivši da je reakcija hrvatskog trenera primjer profesionalnog vodstva.

"Najvažnije je da ga je nakon utakmice zagrlio. Autoritet se ne gradi pred kamerama nego unutar momčadi. Siguran sam da će Kovač pronaći prave riječi u svlačionici", napisao je Barbarez, dodavši da je i sam prolazio kroz slične situacije i da se one najbolje rješavaju daleko od javnosti.

