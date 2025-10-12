Naši Portali
ludi scenarij

Hrvatska jednom nogom na prvenstvenu, ali ovim ludim raspletom događaja može ostati bez njega

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
12.10.2025.
u 23:12

Kako sada stvari stoje, Hrvatska ima 16 bodova iz šest utakmica i gol-razliku 20:1. Drugoplasirana Češka ima tri boda manje uz dvije utakmice više i gol-razliku +4 pa joj treba pravo čudo u posljednjem ciklusu da bi poslala vatrene u dodatne kvalifikacije.

Hrvatska je uvjerljivo na svom terenu u Varaždinu svladala Gibraltar u šestom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Pogotke za Hrvatsku zabijali su Toni Fruk u 30., Luka Sučić u 78. i Martin Erlić u 96. minuti. Ovom pobjedom, vatreni su gotovo osigurali plasman na svjetsku smotru, ali to tek treba potvrditi.

Hrvatskoj treba jedan bod iz posljednje dvije utakmice protiv Farskih Otoka kod kuće i Crne Gore u gostima kako bi i matematički osigurala plasman na svjetsku smotru. Kako sada stvari stoje, Hrvatska ima 16 bodova iz šest utakmica i gol-razliku 20:1. Drugoplasirana Češka ima tri boda manje uz dvije utakmice više i gol-razliku +4 pa joj treba pravo čudo u posljednjem ciklusu da bi poslala vatrene u dodatne kvalifikacije.

VEZANI ČLANCI: 

Česima je ostala utakmica s Gibraltarom u posljednjem kolu, a za prestizanje Hrvatske treba joj pobjeda od 14 pogodaka razlike uz pretpostavku da Hrvatska obje preostale utakmice izgubi s minimalnom razlikom. 

Dakle, plasman vatrenih na njeno osmo uzastopno, a ukupno 14. od samostalnosti gotovo je siguran te će ga u posljednje dvije utakmice samo trebati potvrditi.

