KOMENTAR

Iako je skupina za vatrene bila španciranje, plasman na SP uvijek je epski doseg

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
12.10.2025.
u 22:53

SP 2026. bit će osmo uzastopno veliko natjecanje za Hrvatsku, ukupno četrnaesto od samostalnosti, a Dalić vodi Hrvatsku na svoj peti veliki turnir!

Ono što smo nagovijestili prije tri dana u Pragu – u Varaždinu je dobilo gotovo pa čak i službenu potvrdu: hrvatska nogometna reprezentacija praktički se plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026. godine!


Naime, već i prije ove varaždinske ekshibicije s Gibraltarcima – ključna vijest stigla je s Farskih Otoka, gdje je domaćin iznenađujuće pobijedio Češku s 2:1. Tako su se vatreni rutinskom pobjedom nad Gibraltarom sada odvojili na ljestvici skupine na plus tri u odnosu na Češku i plus četiri od Farskih Otoka. Dakle, i samo jedan bod u sljedeće dvije utakmice, s Farskim Otocima i Crnom Gorom, jamči Hrvatskoj prvo mjesto u skupini.

kvalifikacije za SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Avatar Idler 3
Idler 3
23:26 12.10.2025.

Španciraj al kak za kog, mi sme jedini dobili na Farskim !

