Iako je skupina za vatrene bila španciranje, plasman na SP uvijek je epski doseg

Ono što smo nagovijestili prije tri dana u Pragu – u Varaždinu je dobilo gotovo pa čak i službenu potvrdu: hrvatska nogometna reprezentacija praktički se plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026. godine!
Naime, već i prije ove varaždinske ekshibicije s Gibraltarcima – ključna vijest stigla je s Farskih Otoka, gdje je domaćin iznenađujuće pobijedio Češku s 2:1. Tako su se vatreni rutinskom pobjedom nad Gibraltarom sada odvojili na ljestvici skupine na plus tri u odnosu na Češku i plus četiri od Farskih Otoka. Dakle, i samo jedan bod u sljedeće dvije utakmice, s Farskim Otocima i Crnom Gorom, jamči Hrvatskoj prvo mjesto u skupini.
