Hrvatska ima veliku prednost protiv Litve, Ajduković svladao 368. igrača svijeta

Hrvatska muška teniska reprezentacija vodi sa 2-0 protiv Litve nakon prvog dana susreta Svjetske skupine I koji se igra u Varaždinu. Nakon što je Borna Gojo uvjerljivo svladao Viliusa Gaubasa sa 6-4, 6-2, u drugom je dvoboju Duje Ajduković nakon više od dva i pol sata igre svladao Edasa Butvilasa sa 7-5, 6-7 (6), 6-2.

Dvoboj prvog hrvatskog i drugog litvanskog igrača bio je vrlo izjednačen, a Ajduković je tek u trećem setu "slomio" trenutačno 368. igrača svijeta.

Počelo je dobro za Ajdukovića koji je odmah u prvoj igri oduzeo servis Butvilasu, ali je tu prednost u sljedećoj igri i izgubio. Potom je Splićanin morao spašavati dvije "break-lopte" u šestoj igri, a onda i jednu u 10. koja je ujedno bila i set-lopta za Litvanca. Te propuštene prilike Butvilasa Ajduković je kaznio "breakom" za 6-5, da bi onda realizirao svoju četvrtu set-loptu za 7-4 iako je i u tom gemu bio sučen s "break-loptom".

Mogao je Ajduković i drugi set početi "breakom", no nije iskoristio niti jednu od tri prilike u prvoj igri. Kod zaostatka 4-5 opet je spasio set-loptu, a potom se ušlo u "tie-break". Ajduković je u odlučujućoj igri tri puta imao "mini-break" prednosti, no nije ga uspio i zadržati, kod 6-5 je stigao i do meč-lopte koju je Butvilas spasio servisom, da bi kod 7-6 u svoju korist Litvanac uspio osvojiti poen na servis Ajdukovića te izboriti treći set.

U prvoj igri odlučujuće dionice Ajduković je spasio "break-loptu" što mu je dalo novi polet pa je oduzeo servis Butvilasu za 2-0. Zatim je Ajduković čvrsto držao svoj servis sve do 5-2 kada je još jednom oduzeo servis Butvilasu za konačnu pobjedu.

U subotu će prvo će na igralište parovi za koje su kod Hrvatske prijavljeni Mate Pavić i Mili Poljičak a za Litvu Ričardas Berankis i Pijus Vaitiekunas, dok potom u slučaju potrebe slijede mečevi Ajduković - Gaubas i Gojo - Butvilas. Hrvatskoj je iz ta tri dvoboja dovoljna jedna pobjeda za ostanak u Svjetskoj skupini.