Hrvatska ima uvjerljivo najstarijeg igrača na US Openu, izglede za naslov imamo u parovima

Tenis se vratio, danas počinje US Open, prvi Grand Slam nakon koronastanke. Nagradni fond iznosi 53 milijuna dolara, a pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji zaradit će po tri milijuna dolara. U izostanku Rafaela Nadala (odbio putovati zbog pandemije koronavirusa) i Rogera Federera (ozljeda) apsolutni je favorit muškog dijela turnira Novak Đoković. Koeficijent da će srpski tenisač podignuti pehar svega je 1,70. Ali iznenađenja su uvijek moguća, uostalom 2014. koeficijent na Čilića uoči početka turnira bio je 100, a na kraju je Međugorac podigao pehar.

Karlović najstariji s 41

Zanimljivo, i ove je godine koeficijent na Marina okruglih 100, no nekako je dojam da je Čilić sada u puno lošijoj formi nego prije šest godina. Pokazao je to i njegov meč prvog kola Cincinnatija prošlog tjedna, u kojem je uvjerljivo s 3:6, 3:6 izgubio od Šapovalova. U 1. kolu US Opena neće imati lagan posao protiv Amerikanca Denisa Kudle. Inače, Čilić je postavljen za 31. nositelja US Opena, dok je Borna Ćorić 27.

Borna je prije dvije godine baš na US Openu prvi put probio granicu 3. kola na Grand Slam turnirima, a da bi to ponovio ove godine, najvjerojatnije će morati pobijediti Stefanosa Tsitsipasa za ulazak u osminu finala. Naravno, za početak danas u 1. kolu treba preskočiti iskusnog Španjolca Pabla Andujara.

Ivo Karlović u prvom će kolu zaigrati protiv Richarda Gasqueta, s kojim ima omjer 1-5, ali znakovito je da je jedinu pobjedu ostvario u New Yorku. Brzi američki beton mogao bi biti još jednom prednost na strani 41-godišnjeg Zagrepčanina, kojemu će ovo biti 16. nastup u glavnom ždrijebu US Opena. Naravno, Ivo će biti uvjerljivo najstariji igrač na turniru.

Donna izvan forme

Kod žena prva je nositeljica Čehinja Karolina Pliškova, koja još čeka na Grand Slam trofej. Prema kladionicama, veće šanse od nje za naslov imaju Serena Williams i Naomi Osaka.

Svoju šansu vrebat će i dvije hrvatske predstavnice. Petra Martić nakon brojnih otkazivanja promovirana je u osmu nositeljicu, što bi joj trebalo pomoći u ostvarenju još jednog dobrog rezultata u New Yorku, gdje je prošle godine dogurala do osmine finala. Čehinja Martincova čeka Martić u prvom kolu.

Donna Vekić ima još teži zadatak, obraniti prošlogodišnji četvrtfinale, svoj prvi na Grand Slam turnirima. Kristyna Pliškova nije bezazlena suparnica. Osječanka još nije u formi od prije godinu dana, ali ne znači da je ne može uhvatiti.

Najveće šanse za titulu na ovogodišnjem US Openu imat ćemo u konkurenciji muških parova. Ivan Dodig i Slovak Filip Polašek četvrti su nositelji, dok su Nikola Mektić i Wesley Koolhof osmi nositelji.