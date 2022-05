Hrvatice prvakinje Europe, izbornik Romić junak strategije

Nakon što se lani u Poreču pozlatila muška borbena momčad, Hrvatska je i ove godine ekipni prvak Europe u karateu. Ovom prigodom europsko zlato osvojile su karatašice i to u sastavu Lea Vukoja, Mia Greta Zorko, Sadea Bećirović i Lucija Lesjak.

A cure su u tome uspjele bez pomoći treće teškašice svijeta Lucije Lesjak koja je proteklih dana zaradila želučanu virozu pa je završila na infuziji. Kao takva Lucija nije imala snage izboriti pojedinačnu broncu, ali jest bila dovoljno fit da se sa kolegicama uspne na najviše postolje i uz pogled s visoka na konkurenciju odsluša hrvatsku himnu.

Nakon što su pobijedile Azerbajdžanke (2:1), Šveđanke (2:0) i Španjolke (2:1), u finalu su Hrvatice bile bolje i od Slovakinja (2:1) koje su u svom sastavu imale najnoviju prvakinju Europe do 61 kg (Suhankova) i najsvježiju europsku doprvakinju do 68 kg (Kopunova).

Finalni meč otvorila je naša najatraktivnija karatašice Lea Vukoja. Još devet sekundi prije kraja Riječanka (koja nastupa za splitski Sokol) gubila je 2:3 da bi potom preokrenula borbu sjajnim udarcem nogom u glavu za 5:3.

Na drugoj ploči nastupila je Mia Greta Zorko, članica zagrebačke Stijene, koja je izvukla minimalan poraz (0:2) protiv europske prvakinje Suhankove.

U presudnom meču, pored članice Samobora Sadee Bećirović, koja je izvukla remi protiv europske doprvakinje Kopunove (3:3), jako važnu stratešku ulogu odigrao je izbornik Goran Romić. Naime, on je znalački iskoristo pravo na video "challenge" i iz toga izvukao dva boda za Sadeu od kojih se onaj drugi pokazao presudnim. Naime, u karateu je jako važno osvojiti prvi bod, a ako su prvi bodovi bili istovremeni (1:1), a upravo to je "isposlovao" Romić pravovremenom reakcijom, onda se to "senshu" pravilo seli na drugi osvojeni bod. A i njega je, kroz video pregled akcije, naknadno izborio Romić i to se uz 3:3 pokazalo presudnim.

Valja reći da je Hrvatska imala i najmlađu ekipu jer su ovo europsko zlato izborile 20-godišnja Zorko, 21-godišnja Vukoja i 22-godišnja Bećirović a još kada im se pridruži 23-godišnja teškašica Lesjak, gdje će im biti kraj.

Inače, ovo je drugi put da je hrvatska ženska borbena vrsta postala prvakom Europe. Prvi put se to dogodilo 2013. u Budimpešti kada su tu ekipu činile Ana-Marija Bujas Čelan, Ana Lenard, Azra Saleš i Ivona Tubić.

Ove subote Hrvatska je na ovom Prvenstvu osvojila još dvije medalje. Jelena Pehar je u najnižoj ženskoj kategoriji (do 50 kg) izborila broncu, a Danijela Topić je u parakarateu osvojila zlato.

Nakon što je u polufinalu izgubila od kasnije prvakinje, legenarne Turkinje Ozcelik, Jelena Pehar je u borbi za broncu nadmudrila reprezentativku BiH Ahmetović. Ta je borba završena bez bodova (0:0), a u preglasavanju hrvatsku karatašicu su četiri od pet sudaca ocijenili aktivnijom (4:1).