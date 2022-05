Hrvatska ima dva finalista, Kvesić i Garibović borit će se za europsko zlato

Na spektakularan način započeli su svoj nastup hrvatski karataši i karatašice na Prvenstvu Europe u Gaziantepu. Već prvog naši predstavnici osigurali su dvije medalje, točnije dva finala, ali i jednu borbu za broncu.

U subotnjim finalima, za europsko zlato, borit će se teškaš Anđelo Kvesić (plus 84 kg) i novopečeni poluteškaš Enes Garibović (do 84 kg) a priliku da se popne na medaljaško postolje imat će i teškašica Lucija Lesjak (plus 68 kg) koja će se boriti za broncu.

Nakon tri osvojene bronce na najvećim sportskim natjecanjima (dvije na svjetskim prvenstvima i jedne na europskom), što je bila i svojevrsna najava da će se ovo jednog dana dogoditi, Anđelo Kvesić dospio je u svoj prvi finale. A član Hercegovine Zagreb do njega je došao pobjedama nad Izraelcem Ahamdom (3:0), Čehom Bosakom (2:0), četvrtfinalnim uspjehom protiv Azerbajdžanca Arkanie (2:0) i polufinalnom pobjedom protiv Škota Andersona (6:1).

Osim činjenice da se plasirao u finale, dodatnu slast ovog dometa predstavlja i Anđelova pobjeda protiv Arkanije kojem je tako uzvratio za poraz u polufinalu prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Dubaiju. A u subotu će stariji Kvesić, kojeg u Gaziantepu bodri i mlađi mu brat Ivan, biti u prilici osvojiti naslov prvaka Europe i to protiv mladog Belgijca Costa Luce.

U svom prvom nastupu na velikom natjecanju u novoj kategoriji, Garibović je otišao do finala a subotnja prepreka ka zlatu bit će mu Mađar Gyorgyji. Lanjski brončani sa EP-a iz Poreča, ali u srednjoj, eliminirao je Grka Mastrogiannisa (4:0), Turčina Oza (3:1), Portugalca Silvu (1:0) i Slovaka Gjurika (2:1) i na koncu, u polufinalu, Makedonca Spasenovskog (3:0).

Kuriozitet je da je svoj najveći pojeinačni uspjeh Garibović postigao u kategoriji u kojoj je svjetski prvak bio Ivan Kvesić koji se pak, nakon operacije ramena, nije stigao potpuno spremiti za ovo natjecanje. Najveći Enesov navijač na ovom Prvenstvu je njegov otac Esad, nekad i sam odličan karataš i reprezentativac kojeg je, mora se to priznati, sin nadmašio.

A Lucija Lesjak je pak dokazala da pripada svjetskom vrhu. Nakon bronce osvojene na Svjetskom prvenstvu, Lucija će se u Gaziantepu boriti za europsku broncu. A malo je nedostajalo da ju gledamo u finalu, no u polufinalu je od nje za nijansu bila bolja Srpkinja Perović (0-1). A na putu do finala sredila je Poljakinju Szelagiewicz (3:0), Nizozemku Creemers (3:0) i Španjolku Torres (1:0).