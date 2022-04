Hrvatica osvojila Švicarski kup kao drugoligašica, a trenerica joj je - Ceca

Kada drugoligaški klub osvoji nacionalni kup, to je uvijek vijest, u bilo kojem sportu. Kada u tom klubu igra i neki Hrvat ili Hrvatica, to nam je onda posebno zanimljivo. Upravo to dogodilo se u Švicarskoj kada su odbojkašice Volero Züricha osvojile švicarski Kup protiv Düdingena, iste one švicarske ekipe koju je zagrebačka Mladost preskočila bez borbe u osmini finala Kupa CEV, pobijedivši kasnije u četvrtfinalu senzacionalno poljski Łódź zlatnim setom i plasiravši se u polufinale, gdje je Stuttgart ipak bio prejak suparnik.

Povele 2:0 pa malo stale...

Zanimljivost cijele priče je i u tome što je Volero Zürich možda i najpoznatiji švicarski odbojkaški ženski kolektiv, no spletom nekih okolnosti morali su se vratiti u drugu ligu. U tom klubu igra hrvatska reprezentativka ponikla u Mladosti, uskoro 22-godišnjakinja Lea Deak, 178 cm visoka organizatorica igre. Uz nju, u klubu je i srednja blokerica Maja Šandrk, koja je svoj put iz zagrebačkog Olimpika potražila preko francuske druge lige, i koja je lani stigla u Volero.

– Sezona je gotova jer spletom okolnosti ne moramo više igrati kvalifikacije za ulazak u prvu ligu, već smo direktno ušle. No i bez tih dodatnih kvalifikacija vjerujem da bismo se vratile u prvu ligu, gdje nam je i mjesto. Naime, kad se klub preselio u francuski Le Cannet, počele su igrati jaču francusku ligu, bilo je to u vrijeme pandemije, a nakon što su se vratile natrag u Švicarsku, morale su startati od druge lige. Ekipa je mlada, no pod trenerskom paskom trenerice Svetlane Cece Ilić jako smo dobro odradile sezonu. I ovaj kup je potvrda toga jer ne događa se svaki dan da to osvoje drugoligaši. Düdingen je bio favorit u finalu, no mi smo ih na kraju zasluženo dobile. Ali bilo je čupavo, povele smo s 2:0 u setovima, pa malo stale, da bismo na kraju dobile posljednji, peti set na razliku. No ispalo je još slađe – govori Lea kojoj je ovo druga sezona u Voleru.

– Nekako je ispalo da sam obje sezone igrala u drugoj ligi, no sada će biti novi izazov igranja u prvoj ligi, tako da vjerujem da ću ostati i nadalje u Zürichu gdje sam jako zadovoljna. Klub je dobar, dobro se radi, napredujem – kaže Lea.

Ranije je ciriški klub godinama bio dio Lige prvakinja, a 2015. i 2017. osvajao je treće mjesto na Svjetskom klupskom prvenstvu. Lea nije prva hrvatska igračica u ovom klubu. Tu su prije igrale Nataša Osmokrović, Jelena Alajbeg, Karla Klarić i Ana Grbac.

Budući da je sezona okončana već krajem ožujka, Lea najprije ima u planu odmor, a potom se nada i pozivu u reprezentaciju.

– Nadam se pozivu u reprezentaciju i ponovnom dokazivanju kod novog izbornika. Mislim da je dobra sezona iza mene i želja mi se nametnuti u reprezentaciji svojim igrama. U nekim sam kontaktima sa Savezom, znam što nas čeka. A čeka nas doista dugo ljeto nabijeno natjecanjima i pripremama. Veselim se tome, a posebice sam sretna što smo se ipak našle na Svjetskom prvenstvu, gdje nam je, uvjerena sam, bilo mjesto već i prije. A do priprema reprezentacije u svibnju posvetit ću se malo rehabilitaciji te završavanju fakultetskih obveza. Malo ću se i odmoriti, ali kratko, jer želim doći spremna na pripreme pa ću sigurno nakon nekoliko dana odmora nastaviti s treninzima kako ne bih ispala iz forme – kaže Lea Deak.

Učim njemački

Lea, kao i njezina bivša klupska suigračica iz Mladosti, reprezentativna srednja blokerica Božana Butigan, studira na Višoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays. Druga je godina, ostala su joj još dva ispita do kraja, tako da i na tom planu ide sve kako treba. A jezik?

– Ovdje se govori njemački pa sam taj jezik upisala na faksu kao izborni, no nisam baš najzadovoljnija napretkom. Imam cimerice koje su s područja Balkana tako da ne komuniciramo baš na njemačkom jeziku, a i svi se u klubu zapravo služimo engleskim. Ali kako imam ugovor i dogodine, sigurno ću i na tom planu napredovati – kaže nam na kraju Lea Deak, organizatorica igre naše reprezentacije pred kojom je ljeto velikih izazova, što će ona zasigurno znati iskoristiti na pravi način.

Lea Deak prošla je sve reprezentativne selekcije, bila je kapetanica kadetske i juniorske reprezentacije Hrvatske.

>> Hrvatska skupina na SP-u: