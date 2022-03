Detalji tragedije u Švicarskoj: Obitelj koja je skočila s balkona zanimala se za teorije zavjere

Gotovo svi europski i svjetski mediji izvijestili su prošli četvrtak o smrti peteročlane obitelji u Montreuxu VD u Švicarskoj, koja se bacila u smrt s balkona stana u kojem je stanovala. Svi su na licu mjesta poginuli, a jedino je preživio i u komi leži u jednoj od švicarskih bolnica 15-godišnji sin.

Strahovita vijest navela je mnoge da se pitaju zašto se je cijela obitelj odlučila na smrt odnosno nije li možda netko treći bio u njihovom stanu zbog kojeg su morali poskakati s balkona. Nakon petodnevne istrage policija kantona Waadt je obznanila prve rezultate, koji govore u prilog da se je obitelj, koja je živjela povučeno i izolirano od društva, sama odlučila na “kolektivno samoubojstvo”.

>> VIDEO Strašna tragedija u Švicarskoj: Peteročlana obitelj skočila sa 7. kata zgrade nakon što im je na vrata došla policija

Dakle to je, kako navode švicarski mediji, “policijski adut” i istraga ide u tom smjeru, nakon što je utvrđeno da u stanu nema nikakvih tragova borbe niti nasilja. Policija također isključuje i mogućnost da je neka treća osoba bila u stanu u trenutku kada je obitelj počela skakati s balkona. dakle, kako mediji navode i Državno odvjetništvo i kantonalna policija došli su do iste pretpostavke, a to je, da je obitelj svijesno otišla u smrt. Dakle favorizira “kolektivno samoubojstvo”.

Isti izvori ističu da je obitelj živjela izolirana od društva i da se je pribojavala da to neko od nadležnih ne otkrije i nešto poduzme. Kako piše švicarski list Blick piše kako se je obitelj “od početka pandemije zanimala za teorije zavjere i Survival teze”. Ono što je policija zatekla u stanu je poprilična količina rezervne hrane, odnosno živežnih namirnica svih vrsta, izuzetno dobro organizirana i uskladištena u raznim prostorijama stana.

Na balkonu pronađena odskočna daska

Očito, kako izvještava policija, da bi obitelj pri “većoj krizi” mogla izaći na kraj s opskrbom. Također je utvrđeno da je obitelj živjela “samodostatno” ili kako se navodi “autark”. Dakle povučeno od ostalih ljudi, te je jedina osoba koja je radla izvan obitelji bila sestra blizankinja 41-godišnje majke ove obitelji.

Majka, ali ni 8-godišnja kćer koja nije išla u školu, a koju je imala zajedno s 40-godišnjim suprugom, nisu izlazile iz kuće i nisu bile registrirane kod stambenih kontrola. Policija je utvrdila da su majka i kćer 2016. otputovale iz Maroka i došle u Švicarsku. Policija je također već istraživala što je radio najstariji sin koji je bio kod kuće u Hommeschoolingu, odnosno obrazovao se od kuće. Stoga je jednom već bio predmet posjete policije, koja je u stan došla oca pitati što sin točno radi.

- Svi ti elementi ukazuju da su članovi obitelji strahovali od miješanja autoriteta u njihov život - stoji u policijskom izvješću.

Stoga provedena policijska istraga tvrdi da je napad treće osobe u stanu, kao razlog za odluku o bacanju u smrt s balkona, “Isključen”.

Kako je istragom utvrđeno, pet osoba se prošli četvrtak nešto prije 7 sati ujutro, u razmaku od pet minuta, jedan za drugim bacilo s balkona, s preko 20 metara visine. Policija je na balkonu našla odskočnu dasku. Sve žrtve su članovi iste obitelji i francuski državljani. Policija se nada da će uspjeti otkriti točan razlog stravične smrti peteročlane obitelji ako se 15-godišnji sin probudi iz kome i uspije preživjeti, kako bi bio od njega policija mogla saznati sve pojedinosti.