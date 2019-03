Hrvati, Srbi i Slovenci na sastanku, ali zlobnici im se rugaju zbog jedne stvari

Zajedno s kolegama iz Slovenije, Srbije i Litve, glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza Josip Vranković prije neki dan posjetio je u Ženevi (u obližnjem Nyonu) sjedište nogometnog saveza (Uefa). Zlobnici pričaju da je Joke promašio adresu, da je trebao otići u prostorije Svjetskog košarkaškog saveza (Fiba) koje se nalazi u istom gradu, ali u drugom predgrađu (Mies).

Čeferin inicirao sastanak

No i na tu adresu pokucat će čelni ljudi HKS-a i to već u utorak. Naime, tada će u Mies stići vrlo jaka delegacija – predsjednik Stojko Vranković, glavni tajnik Joke Vranković i šef Stručnog savjeta Dino Rađa – koja će tako imati priliku izraziti veliko nezadovoljstvo načinom na koji su definirane kvalifikacije za najveća natjecanja. Što se pak tiče predsjednika Uefe Aleksandra Čeferina, on je bio taj koji je ovaj sastanak inicirao. A kako on, pored Lige prvaka i Europske lige, ima ambiciju pokrenuti i treće europsko klupsko natjecanje, a ono bi trebalo biti na regionalnoj bazi, Slovenca na čelu europske nogometne kuće zanimalo je iskustvo igranja regionalnih liga.

E sad, kada su se već lijepo napričali, ostaje nam zapitati se jesu li slovenski i hrvatski izaslanici u toj prilici – u kući nogometa – išta mogli učiniti za košarku. Čeferin je jako blizak s predsjednikom Slovenskog košarkaškog saveza Matejem Erjavecom pa je ovo bila i neka vrsta usluge istome da se pokaže kako najjača sportska organizacija u Europi ima što naučiti od nekih nacionalnih košarkaških saveza koji su došli u tešku situaciju. Zapravo, to bi trebala biti snažna poruka košarkaškim poglavarima da više uvažavaju razmišljanja (i stanja) svojih članica.

Ono što bi iz svega toga – okolnog i izravnog lobiranja – moglo proisteći jest da se donese odluka da se ubuduće kvalifikacije ipak igraju početkom i krajem ljeta, kada su svi najbolji košarkaši (NBA, Euroliga) dostupni izbornicima nacionalnih selekcija. Prije toga Fiba World će donijeti odluku o tome kako će se dijeliti pozivnice za olimpijske kvalifikacije. Jedan od prijedloga će biti da se dijele po rankingu, a u tom slučaju bi dvije reprezentacije koje se nisu plasirale na SP bile u igri. Ponajprije Slovenija (koja je 7.), ali i Hrvatska (9.).

Treba zvati bivše izbornike

Ono što bi HKS trebao napraviti kod kuće, pored već pokrenutih reformi, jest skup nacionalnog jedinstva na koji bi trebalo pozvati bivše izbornike Spahiju, Perasovića, Repešu, Petrovića, legende poput Novosela, Jerkova i Skansija, bivše reprezentativce poput Ukića i Prkačina... i mnoge druge. Svima njima puna su usta dobrih želja i ideja za hrvatsku košarku pa zašto se onda svi preko ljeta (kada nemaju izgovor da imaju profesionalne obveze) ne bi i okupili za istim stolom. Da se u jednoj takvoj “oluji mozgova” dođe do kvalitetnih ideja.

