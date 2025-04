Hrvati 'pobrali' pet medalja na EP-u, briljiraju u sportu kojim se proslavio legendarni Emelianenko

Od 21. do 24. travnja hrvatska sambo reprezentacija boravila je na Cipru. Tamo je u Limassolu održano Europsko prvenstvo za seniore kojeg su Hrvati 'poharali'. Kući se naši borci vraćaju s čak pet medalja. Marino Dugandžić osvojio je srebro u Combat kategoriji do 98 kilograma dok su se broncom okitili Tin Straža (sportski sambo, kategorija do 98 kilograma), Lara Vuksanić (Sport, +80 kilograma), Lea Katarina Gobec (Sport, do 80 kilograma) i Matej Matošević (Combat, do 64 kilograma).





- Odlični rezultati, nismo se nadali tolikim medaljama. Otvorilo nam se, naši borci sjajno su radili, malo nam se i posrećilo i osvojili smo tih pet vrhunskih medalja. Ovo je velik uspjeh i za naš savez i sport u Hrvatskoj - kaže nam svoje prve dojmove izbornik Hrvoje Petranović.

I ima pravo jer velik je ovo uspjeh za hrvatske sambiste posebice kada se u obzir uzme činjenica da je ovo ruski nacionalni sport koji je uglavnom razvikan u bivšim sovjetskim državama, a ne toliko na zapadu. Inače, sambom su se bavili i proslavili velikani poput Khabiba Nurmagomedova i Fedora Emelianenka, a ono što uistinu veseli jest činjenica da ovaj sport polako osvajaju i Hrvati. Nisu im ovo prve medalje, imamo mi europske medaljaše otprije, ali ove nove potvrđuju konzistentnost.

Za one koji ne znaju, sambo je borilačka vještina i sport koji je nastao u Sovjetskom Savezu tijekom 1920-ih godina, a ime "sambo" potiče od ruskog izraza "SAMozashchita Bez Oruzhiya," što znači "samopomoć bez oružja." Ovaj sport je kombinacija različitih borilačkih stilova i tehnika, uključujući elemente džuda, hrvanja, brazilskog jiu-jitsua i drugih tradicionalnih borilačkih vještina. Sambo je razvijen s ciljem stvaranja učinkovite borilačke vještine koja bi pomogla sovjetskim vojnicima da se brane u borbi bez oružja.

Dodajmo da je hrvatska reprezentacija na EP-u na Cipru bila u sljedećem sastavu: Lea Katarina Gobec, Sara Matijević, Lara Vuksanić, Luka Matošević, Tin Straža, Matej Matošević, Patrik Sumpor, Oliver Makarović, Josip Berc, Leon Đapić i Marino Dugandžić. Reprezentaciju vodi izbornik Hrvoje Petranović, a tu je bio i trener Dejan Gunjavić koji je ujedno i izbornik za combat sambo. Nakon što su seniori odradili svoj posao, EP na Cipru u sljedećih nekoliko dana nastavlja se za mlađe kategorije.

