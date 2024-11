Hrvatska sambo reprezentacija sa SP-a u Kazahstanu vraća se s jednim petim i jednim sedmim mjestom

Posljednjeg dana sambo Svjetskog prvenstva u Kazahstanu nastupala su tri hrvatska natjecatelja. U sportskom sambu Lea Katarina Gobac u prvom je meču kategorije -80 kg išla na Ruskinju Dariju Rechkalovu. Bila je dobra, parirala joj je, ali izgubila 0:1. S obzirom na to da je protivnica došla do finala, Lea je bila u repasažu, imala je priliku za broncu. Tamo ju je čekala Rumunjka Katerina Moskalova. Naša je predstavnica bila bolja u početku, ali suparnica joj je napravila polugu i morala je Lea odustati.

Karlo Krajačić se borio u kategoriji -98 kg pa izgubio od Rumunja Arsena Khandzhiana koji je kasnije došao do finala i otvorio priliku Karlu u repasažu. Tu je naš sambist pobijedio Azerbajdžanca Natiga Bashirova 1:0, s praktički bez vremena za oporavak već je imao drugu borbu protiv Brazilca Gustava Assisa. Krenuo je dobro, nametnuo mu kaznu, ali je na kraju izgubio 0:10 i ostao bez prilike za borbu za broncu.

U combat sambu imali smo jednog predstavnika, Luku Matoševića u kategoriji -79 kg. Izgubio je od uzbekistanskog borca Musokhona Ziyanidnova 0:4.

GALERIJA Pogledajte neke od najzanimljvijih trenutaka meča Usik i Fury

- Dan nije završio kako smo očekivali. Matošević je dobro krenuo, ali mlad je, neiskusan, prelako je dao da ga protivnik baci, napravi mu polugu i iz toga se ne možeš izvući. Lea je u prvoj borbi dobila favoritkinju Ruskinju, dobro se borila, imala je i priliku u repasažu protiv prošlogodišnje prvakinje Rumunjke, nažalost izgubila je na polugu na nozi. Krajačić je došao do repasaža, imao je pre blizu dvije borbe, nije se stigao oporaviti. No, ne vraćamo se nezadovoljni, imamo peto i sedmo mjesto, to su odlični rezultati za te mlade dečke. Svjetla je budućnost pred njima- kaže trener Dejan Gunjavić.

Hrvatska se s ovog SP-a vraća s jednim petim mjestom (Oliver Makarović -88 kg, sportski sambo) te jednim sedmim (Dino Dominic Sumpor -79 kg, sportski sambo). Nekima je ovo bio prvi SP, odličan za skupljanje iskustva, a neki se vraćaju sa 'suvenirom' kao što je slomljeni nos ili ozljeda koljena. Sve je to dio ovog sporta, ali nitko od hrvatske delegacije, koja uključuje devet natjecatelja, dva trenera i tajnika Saveza, ne odlazi nezadovoljan.

-Kazahstan je zanimljiva država, drago mi je da imamo prilike doći i upoznati ovakve države jer sumnjam da bi u privatnom aranžmanu došao - kaže Luka Matošević.

Osim državom, svi su oduševljeni i organizacijom. Svaka reprezentacija dobila je jednog volontera koji je o njima brinuo. Hrvatskoj je dodijeljena simpatična Bala.

- Organizacija je odlična. Svaki tim ima svog volontera koji pomaže, prevodi, ide s nama, objašnjava. Dvorana je fenomenalna, samo za borilačke vještine, jedna od najboljih u kojima sam bio - kaže Gunjavić.

No, ne bi svega toga bilo, odnosno prilike za odlazak na veliku scenu kao što je SP, da nema rezultata, sponzora i potpore.

- Puno nam znači potpora Hrvatskog olimpijskog odbora i Sportskog saveza Grada Zagreba, oni i naš glavni sponzor omogućuju nam mnogo stvari. Bez njih puno se toga u našem sambu ne bi moglo ostvariti, a sad s njima imamo veći budžet i mogućnosti. Tako da budućnost ovog sporta u Hrvatskoj može biti samo bolja - kaže nam tajnik Saveza koji prati hrvatsku reprezentaciju u Kazahstanu, Mario Jurković.