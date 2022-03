Hrvata traže sve najjače organizacije svijeta, a može zaraditi milijune

Dok se odmara kod svojih roditelja u Vitezu, točnije u Bili, Roberto Soldić, dvostruki KWS-ov prvak (u velteru i srednjoj), ovih dana ima slatke brige. Naime, pred njim je odluka o tome u kojoj će od borilačkih organizacija nastaviti karijeru, a ponude mu dolaze sa svih strana.

Osim najjače europske (KSW) i najjače svjetske organizacije slobodne borbe, za usluge Robocopa ima još zainteresiranih, o čemu smo razgovarali s njegovim menadžerom Ivanom Dijakovićem.

- Javio nam se i ONE, koji je u vlasništvu drugog po snazi čovjeka u sportu Azije, a Roberta žele i Bellator i PFL. Dakle, u jako je dobroj situaciji i može birati.

Unatoč svemu, nama se čini da je izbor sužen na UFC i KSW.

- Oko 80 posto naših poslovnih razgovora išlo je u tom pravcu.

Je li važniji prestiž ili novac?

Je li to UFC nudi veću pozornicu, a KSW više novca?

- I UFC je spreman ponuditi šesteroznamenkasti iznos za borbu. A kad bi Roberto postao njegov prvak, zaradio bi milijune. Naime, one brojke koje se objavljuju vezano uz UFC-ove borce nisu sav novac koji ti ljudi zarađuju. UFC ima najjači marketing i najviše boraca, mislim da ih pod ugovorom ima 700.

Što je važnije Robertu i njegovu menadžeru? Svjetska slava, sportski prestiž ili zarada?

- Najbolje je kada imate oboje. Ako ste pravi sportaš, uvijek se želite boriti s najboljima na svijetu, no isto je tako važno da imate čime plaćati životne potrebe. Kada dođete u pekaru, da imate za kruh, jer ondje ne možete platiti UFC pojasom. Borilačka karijera rijetko je kada dugotrajna, postoje neki rokovi i treba ih najbolje iskoristiti.

Ugovor s KSW-ov Soldiću istječe na ljeto, vrijeme za odluku polako otkucava.

- Nismo se još odlučili. KSW-u smo zahvalni. S njim je Roberto pod ugovorom od 2017. U toj organizaciji je i postao zvijezda, Poljaci ga vole, no nedavno je bio gost UFC-ove priredbe u Londonu gdje smo razgovarali s gospodinom Hunterom, UFC-ovim čovjekom za ugovore.

KSW tome, osim novcem, pokušava parirati i ponudom da se Roberto bori i za treći naslov, onaj poluteškaški.

- To je velika stvar. Dosad to nitko nije uspio, bila bi to povijest, no moramo biti i realni. Roberto nije poluteškaš. Sada je vlasnik pojaseva u kategorijama do 77 i 84 kilograma, a sada bi se trebao boriti s prvakom do 93 kilograma, a to je kategorija u koju ulaze ljudi od 100 kilograma.

Prema izvješćima poljskih medija, UFC je Robocopu navodno ponudio ugovor po kojem bi se već u trećem nastupu borio za naslov.

- Ono što vam ja mogu reći jest da bi Roberto, ako bi bio uvjerljiv kao dosad, bio megazvijezda i u UFC-u. A ne bi bio prvi takav slučaj. Pa Jan Blachowicz je bio KSW-ov poluteškaški prvak, a potom i UFC-ov, a dvostruki KSW-ov prvak Mateusz Gamrot, u lakoj i pero kategoriji, jako dobro napreduje i u UFC-u.

Hrgović će biti prvak svijeta

Ivan Dijaković, poslovni čovjek s prebivalištem u Düsseldorfu, menadžer je i hrvatskom boksačkom olimpijcu Luki Plantiću koji je započeo i profesionalnu karijeru, koju još uvijek miksa s amaterskom.

- Luka će nastupiti na Hrvatskom amaterskom prvenstvu, a želi i na Europsko prvenstvo, a potom će potpuno prijeći u profesionalce. S njim se otisnuo i poluteškaš Branimir Malenica, također talentirani boksač.

Kad smo već kod profi-boksa, Dijaković se osvrnuo i na Hrgovićevu karijeru.

- Neki su govorili da mu menadžment nije dobar, no na njegovu primjeru se vidi koliko je važno biti strpljiv da biste dočekali pravu priliku i da se ne treba osvrtati na ono što govore oni koji "puno zuje, a malo meda daju". Smatram da Hrgović ima još bolje predispozicije od Mavrovića i mogućnost da napravi i više. Zapravo, uvjeren sam da će on postati svjetski prvak.