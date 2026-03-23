Jedan od najistaknutijih hrvatskih boraca završio karijeru zbog teške ozljede: 'Skoro sam oslijepio'

Stipe Brčić, poznati hrvatski MMA borac i jedan od najistaknutijih u nižim kategorijama, potvrdio je putem društvenih mreža da odlazi u profesionalnu mirovinu. Ovaj 33-godišnjak je razloge za svoju odluku objasnio u objavi.

Nastupao je pod okriljem organizacija Oktagon, Cage Warriors i FFC. Najveće uspjehe ostvario je u njemačkom EMC-u, u kojem je osvajao pojaseve prvaka u muha i bantam kategoriji. Posljednji nastup odradio je u rujnu prošle godine u zagrebačkoj Areni na priredbi FNC 24, a iza njega je omjer u profesionalnoj karijeri od 11 pobjeda i 7 poraza.

Razlog povlačenja je teška ozljeda oka koja je imala posljedice u trećem prijelomu orbitalne kosti. Sve se dogodilo na treningu prije nekoliko tjedana, a situacija je bila dramatična. Brčić je, kako je sam otkrio, na kratko ostao bez vida. Upravo taj trenutak bio je ključan u donošenju odluke o kraju karijere.

- Ne želim si priznati, ali ozbiljnost ozljede me prisilila na odluku. Bol i dvoslika u lijevom oku (perifernom vidu) podsjećaju da je stvarno game over. Prije 7 tjedana mi je pukla orbitalna kost po treći puta, ali sada na sparingu. Sljepoća na pola sata mi je samo dokaz ozbiljnosti ozljede, zato sam Bogu zahvalan što mi se vid vratio. Čovjek snuje, Bog odlučuje - napisao je Brčić.