KARATE

Anđelo Kvesić zlatni u Rimu

Zadar: Ivan Kvesić izbacio Portugalca Goncala Freitasa
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Hina
15.03.2026.
u 23:33

Anđelo Kvesić osvojio je  zlatno odličje u kategoriji preko 84 kilograma na turniru Svjetske Premier karate lige u Rimu, a u finalu je bio bolji od egipatskog karatiste Elhassana Mohameda s 5-1. 

Na putu do finala u teškoj kategoriji stariji brat Kvesić nadvisio je Talijana Michaela Ghislandija 7-0, Čeha Ondreja Bosaka 2-0 i Nijemca Nikolaja Sekota 3-0. Time je osvojio prvo mjesto u skupini i četvrtfinalu svladao Japanca Kentarau Yamauchija 3-2, a u poluzavršnici i Bjelorusa Ivana Kudzinaua 2-1. 

Nadomak borbi za medalju bile su dvije naše predstavnice. Mia Greta Zorko osvojila je prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini kategorije  do 61 kg uspjesima protiv Njemice Douaa Rabhi 8-0, na 'senshu' ili prvi osvojeni bod protiv Poljakinje Katarzyne Lewandowski (1-1), te uz poraz od Latvijke Beate  Girvice 2-1. U četvrtfinalu Zorko je izgubila od Tunižanke Wafe Mahjoub 6-4. 

Pobjedu u skupini za prvo mjesto i četvrtfinale kategorije preko 68 kg  ostvarila je Nikolina Golomboš. Na prvi osvojeni bod pobijedila je Meksikanku Guadalupe Catzin Quintal (3-3), potom i Tunižanku Cheninez Jemi 2-0, uz poraz od Ukrajinke Julije Rusu 4-0. U četvrtfinalu za nijansu bolja bila je Španjolka Maria Torres Garcia, u meču u kojem je također odlučio prvi osvojeni bod, ali ovoga puta za španjolsku predstavnicu (1-1). 

Mia Čačko (-61 kg), Sadea Bećirović (-68 kg) i Sara Tomić (+68 kg) osvojili su drugo mjesto u kvalifiikacijskoj skupini, Ema Sgardelli (-50 kg) bila je treća, a Boran Berak posljednji u kvalifikacijskoj skupini kategorije -67 kg. 

Sudjelovalo je 378 natjecatelja iz 64 zemlje. 
