Hrvat je trenutno najtraženiji na svijetu: Za njega se bore najveći i nude milijune

UFC i KSW su trenutno u otvorenoj borbi za hrvatskog MMA borca i KSW prvaka Roberta Soldića, odnosno oboje žele biti borilačka promocija u kojoj će Hrvat nastaviti karijeru, piše Fightsite.

Soldić je trenutno vruća roba, svakako najtraženiji borac na svjetskom MMA tržištu i čini se da samo dvije promocije imaju ono što je potrebno za dovesti ga u svoje redove ili ga zadržati u istima.

Svima je već poznato da se Soldić prošlog vikenda nalazio u Londonu, gdje se našao s vodstvom najveće svjetske MMA promocije, a neki mediji izašli su i s informacijama što je to UFC Soldiću ponudio za nastavak karijere u njihovom oktogonu.

UFC brass, KSW double champion Roberto Soldic (@Soldic_MMA) engage in business meeting backstage at #UFCLondon (via @mma_kings) https://t.co/oCRB7c7Slb — MMA Junkie (@MMAJunkie) March 20, 2022

Njemački Bild je tako došao do informacije da bi Soldić ugovorom bio udaljen tri pobjede od napada na UFC-ovu titulu prvaka velter kategorije. To ipak zvuči malo neobično, budući da znamo kako UFC takve ugovore do sada nije potpisivao s nikim, odnosno da se sve po pitanju izazivača ne odlučuje samo na temelju rezultata nego i načina na koji su pobjede ostvarene. No, činjenica je da dobra ponuda postoji te da bi Soldić odmah od početka bio u jako dobroj situaciji.

Financijska strana naravno nije poznata, ali zato je možda poznata ona po pitanju ponude kojom će ga KSW pokušati zadržati u svojim redovima. Kako prenosi portal lowking, Soldiću je KSW ponudio ugovor na četiri borbe vrijedan milijun eura, odnosno 250 tisuća eura po borbi. Svota je to za koju sumnjamo da mu je UFC već sad bio spreman ponuditi, budući da toliko imaju neke od najvećih zvijezda, u slučaju ako se ne bore za titulu prvaka. No, isto tako znamo kako je KSW itekako spreman napraviti tako nešto za zadržati svoje najveće zvijezde. Tako je Mamed Khalidov cijelu karijeru ostao u njihovim redovima, dok su jakom financijskom ponudom zadržali Michala Materlu i to u trenucima kad ga je UFC već najavio kao sudionika glavne borbe svog Fight Nighta u Gdansku.

Robertov ugovor s KSW-om traje do srpnja ove godine ili još jednu borbu, ako istu odradi prije toga. Još uvijek nije poznato planira li RoboCop istu odraditi ili odmarati do ljeta, kad bi postao slobodan borac s mogućnosti odlaska gdje god želi. On ne skriva kako je UFC uvijek bila njegova želja, no isto tako je nedavno svjesno potvrdio kako bi novac morao biti na prvom mjestu. Ako UFC ne bude u stanju ponuditi blizu onome što su Lewandowski i Kawulski spremni staviti na stol, nikoga ne bi trebalo začuditi ako prvak velter i srednje kategorije ostane dijelom KSW promocije.