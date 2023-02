Alen Babić živio sa 600 kuna tjedno i radio noćne smjene, a sada će zaraditi ogroman novac

Alen Babić dugo je čekao svoju priliku nastupiti u meču za svjetski naslov, a sada se još mora malo strpiti. Naime, borba za pojas WBC-ova prvaka bridger kategorije protiv Lukasza Rozanskog koja se trebala održati 18. ožujka odgođena je za sljedeći mjesec. Savage je tu informaciju podijelio s fanovima u svom Instagram Storyju, piše Croring. Meč između Babića i Rozanskog zakazan je za 22. travnja.

‘Novi datum! Zato sam i govorio da treba pričekati. Nema veze, ja sam spreman sada, za mjesec dana, za dva mjeseca, tri, koji god datum da stave, to je neizbježno!’, poručio je Alen Babić.

Poznato je i koliko će borci zaraditi za ovaj meč. Svaki od njih će dobiti po 191.250 dolara, a pobjedniku će pripasti još 42 i pol tisuće dolara. Babić, dakle, će dakle zaraditi 191.250 ili 233.750 dolara odnosno oko 220 tisuća eura.

Babić može biti ponosan na sve što je napravio budući da je krenuo od nule - kao redar u noćnim klubovima i borio se da preživi.

– Je se svoje redarske prošlosti ne stidim. Radio sam to sedam godina, skoro svaki vikend, tako da sam i na mečeve odlazio iz noćne smjene. Radio sam za 300 kuna po noći, samo petak i subotu, pa bih imao tih 600 kuna za cijeli tjedan, za gorivo i hranu. U to vrijeme imao sam deset kilograma manje, a i danas mi ne treba puno hrane jer sam naučio živjeti s malo. Puno dobrih stvari izašlo je iz toga pa sam u to vrijeme upoznao i svoju zaručnicu – rekao nam je svojedobno Babić.



Alen bi pobjedom protiv Lukasza postao prvi hrvatski boksač nakon Stipe Drviša s naslovom svjetskog prvaka jedne od četiri najprestižnije organizacije (WBC, WBA, IBF i WBO).

Drviš je 2007. osvojio WBA naslov poluteške kategorije pobjedom protiv Silvia Branca, a krajem godine je izgubio od Dannyja Greena.

Stjepan Božić je 2005. osvojio WBF-ovu titulu svjetskog prvaka. Još je nekoliko hrvatskih boksača pred značajnim trenucima u svojim karijerama. Filip Hrgović čeka svog protivnika za borbu koja bi trebala biti eliminacijska prije napad na naslov, a Agron Smakići se uskoro bori protiv opasnog Agita Kabayela za europski naslov.