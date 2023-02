Alen Babić angažirao trenera koji je radio s Josuhom. Ima priliku ostvariti zaradu karijere

Mjesec dana prije borbe za naslov WBC-ova prvaka bridger kategorije s 37-godišnjim Poljakom Lukaszom Rozanskim, Alen Babić (32) pohvalio se novim trenerom. Nakon što je prekinuo suradnju sa svojim boksačkim "ocem" Leonardom Pijetrajem, Babić se dao u potragu za njegovim nasljednikom.

Spremao je Joshuu

A da će u njegovoj karijeri doći do nemalih promjena, najavio je još za Božić u poruci svojim fanovima.

– Bit će puno promjena u mojoj boksačkoj karijeri. Promijenit će se sve osim moje ljubavi prema boksu, moje želje da "poginem" u ringu i mojeg konačnog cilja.

Nakon što se razišao s Pijetrajem, neko vrijeme trenirao je na više zagrebačkih lokacija, a najčešće ga se moglo vidjeti kako sparira s kandidatom za europski teškaški naslov Agronom Smakićijem, Babić je uspio dogovoriti suradnju s vrlo iskusnim trenerom.

– Sretan sam što mogu najaviti svog novog trenera. Trebao sam nešto svježe, a tko je bolji za to od čovjeka koji je radio s 21 svjetskim prvakom. To je Anthony "Chill" Wilson.

A riječ je o američkom stručnjaku koji radi u Dubaiju te je ondje neko vrijeme radio s Anthonyjem Joshuom kada se ovaj pripremao za uzvratni meč s Oleksandrom Usikom. No kao fitness ekspert radio je Wilson i s nekim slavnim osobama pa tako i s britanskim supermodelom Naomi Campbell.

Nekoliko dana prije ove objave, prije nego što će otputovati u Dubai, "The Savage" na svom je Facebook profilu napisao sljedeće:

– Evo nas pred borbom za svjetskog prvaka. Zvuči nevjerojatno, ali sagledam svoj život i vidim da je sve vodilo k tome. Doslovno svaki dan u posljednjih 10 i više godina bio je podređen tom cilju, za koji nisam ni znao da postoji. Bio je to skok u prazno, u stilu evo ti život od kojeg ionako nisam imao puno a vrati štogod, ako išta. Zapravo nisam očekivao ništa. Opasna je ta snaga očajnog čovjeka. Svaki dan se podsjetim na sve što sam prošao da bih došao na mjesto na kojem sam sada. Ne želim dopustiti ni glavi ni tijelu da to zaborave. Dan kad zaboravim svoju muku je dan kada pobjede više neće imati okusa, a porazi će prevladati...

Ne brine ga gostujući teren

Nadamo se da će i u svom sljedećem meču Alen pobijediti i zaraditi onih zajamčenih 191.250 dolara plus 42.500 USD koliko će pripasti pobjedniku i novom prvaku težinske skupine koja predstavlja prijemosni teritorij između lakoteškaša i superteškaša.

To što će se ta borba održati u Poljskoj, na gostujućem terenu, Babića nimalo ne zabrinjava jer se on drži one da publika, ma koliko glasna bila, ne može dobiti borbu za svog boksača. Uostalom, on je sebe na svom Twitter profilu opisao kao "autsajdera koji je stavio život na kocku kako bi vratio u život staru boksačku školu", čiji su "polaznici" uvijek boksali za fanove. S obzirom na to da su i on i Rozanski nokauteri, Babić ističe da je nokaut u toj borbi zajamčen.