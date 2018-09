Hrvat sudjelovao kod jednog od najluđih autogolova sezone!

Stuttgart je u šestom kolu Bundeslige kod kuće s 2:1 pobijedio Werder. Švabe su tri boda osigurali golovima Donisa u 19. i Castra u 75. minuti. Gostima je izjednačenje u 68. minuti donio domaći vratar katastrofalnom reakcijom nakon što mu je loptu iz auta dodao Borna Sosa.

During halftime of the AFC Wimbledon match. Werder Bremen scored off what I am willing to call my favorite own goal that I have ever seen. @sportswithjohn might want a look at this incredible one. pic.twitter.com/WniRVVbfho