Hrvat se odvažio Amerikancima prodavati ono što su oni izmislili

Kada smo već pomislili da se njegova hrabra ideja utopila u katakombama poslovnog blještavila svjetske kockarske prijestolnice, borilački promotor i televizijski producent Orsat Zovko jučer nam se iz Las Vegasa ushićeno javio. A imao je i čime se pohvaliti:

– Uspio sam! Konačno! Nakon dvije godine pregovora potpisao sam ugovor s korporacijom Caesars Entertainment, koja se i zahvaljujući mojoj iznimnoj upornosti nakon 14 godina vraća u borilački sport.

Stariji čitatelji sjetit će se da su se u hotelu Caesars Palace održavali najveći boksački mečevi poput okršaja Muhammada Alija i Larryja Holmesa (1980.) ili pak dvoboja Sugara Raya Leonarda i Marvina Haglera (1987.). U međuvremenu je slavni hotel postao dio korporacije Caesars Entertainment, a posljednja borba održana tamo zbila se 2004. kada je Vladimir Kličko pobijedio Williamsona.

Suluda ideja privukla ulagače

Staru borilačku slavu Caesarsu će pokušati vratiti upravo 50-godišnji Dubrovčanin koji će sa svojom promocijom FFC na američkom tlu morati krenuti ispočetka. Od malih ali frekventnih priredbi.

– Kažu mi da je niz kompanija prije mene pokušao isto, ali nisu uspjeli. Čelnicima ove velike korporacije očito se više svidjela moja ideja o više malih priredbi umjesto manje velikih. Plan je da prve godine imamo 50 priredbi, a druge već 100, treće više od 100. Strah me je i govoriti o tome s obzirom na to koliki me posao čeka.

Sve to već u najavi čini se prilično iscrpljujućim, no možda je baš ta “suluda” ideja privukla Zovkove nove partnere.

– Kome god sam rekao što mislim raditi, kazali su mi da to nema veze sa zdravim razumom i da je samo “luđak” mogao doći na takvu ideju. No moji partneri rekli su mi da su im i prije dolazili svakojaki “luđaci”, ali da sam ja prvi koji iza sebe ima upečatljivu promotorsku i producentsku povijest. A ja sam jedini koji je uspio na jedno mjesto dovesti K-1 Grand Prix, Glory i potom i UFC-ovu priredbu, a poznato je i sam ja taj koji je brendirao Cro Copa. Njegov nadimak i glazba na koju i danas ulazi bili su moje ideje.

Iza Zovkove nove ideje stao je Demian Costa, dopredsjednik Caesars Entertainmenta.

– Čovjek mi je rekao da, kada on stane iza nečega, onda to ide njemu preko leđa, a to ne želi ako nema ljude za to. Uostalom, korporacija je to s 50-ak hotela i 50.000 zaposlenika, a Costa je nadležan za čak 38 šoua koji se unutar kompanije produciraju.

Orsatove borilačke priredbe održavat će se u manjoj dvorani atraktivnog hotela Casino Rio.

– Dvorana je manja, ali dobio sam je samo za sebe, a završnu godišnju priredbu imat ćemo u dvorani hotela Planet Hollywood u kojoj su nastupali Britney Spears, Jennifer Lopez, Backstreet Boys. U hotelu Rio imat ćemo ured, a radimo i režiju, montažu, tonski studio... Kompletna produkcija ići će u 4K rezoluciji što je tražilo i novu opremu.

Dio produkcije ide iz Zagreba

No jedan dio produkcijskih poslova radit će Orsatova ekipa iz Zagreba. Provjereni tim iza kojeg je tridesetak FFC priredbi diljem Europe i dvije na tlu SAD-a.

– Ekipa iz Zagreba bit će nam podrška za svaku našu priredbu. Grafike, animacije i drugi materijali pripremat će se u Zagrebu. Uostalom, sve prezentacije, grafike, simulacije koje su nam pomogle da dođemo do ovog posla odradila je FFC-ova ekipa iz Zagreba, a to su radili tako dobro i brzo da su me budući poslovni partneri pitali imam li ja to svoj razvojni tim u Vegasu. A sve se radilo “in house”, a da sam takve ljude angažirao u Americi, potrošio bih stotine tisuća dolara.

Unatoč tom izvjesnom pojeftinjenju produkcijskih troškova nama i dalje nije jasno kako se Zovko usudio upustiti u takvo nešto. Jer, izvoziti Amerikancima ono što su oni izmislili, a to su profesionalne borilačke priredbe, jest kao da Eskimima prodajete snijeg iz Gorskog kotara.

– Ja bih rekao da vam je to kao da hrvatsku naftu pokušavate prodati u Saudijsku Arabiju i da uvjeravate tamo nekog šeika da je hrvatska bolja od njihove. No, ako sam se prije 20 godina usudio plivati uzvodno i odvesti Cro Copa u Japan gdje su mu neki pokušavali zatvoriti sva vrata, onda sam bio spreman i na ovakvo što. Ja sam uvijek radio pomaknute stvari pa je tako bilo i 2009. kada sam usred recesije koja je tresla Hrvatsku stavio sve na kocku i pokrenuo dva dječja kanala i to u vrijeme kada ste na tržištu imali Cartoon Network, Nickelodeon i još pet kanala – prisnažio je Orsat dodavši tome još nešto što nas je dodatno naježilo.

– Potpisao sam ugovor na tri godine, a zajednički projekt Caesars Entertainmenta i FFC-a vrijedan je 80 milijuna dolara. U ovaj sam projekt uložio sve što imam, sve što sam zaradio na prethodnim poslovnim potezima, pa čak i nešto više od toga.

A Zovko je napravio jako dobar posao kada je projekte koje je razvio, a to su bila dva dječja kanala (Orlando Kids i Bambino) i Fight Channel prodao Amerikancima. I sada je odlučio s time se kockati.

– Premda živim u gradu kocke, ja vam u kockarnice ne odlazim, no dobro je rekao jedan moj ovdašnji prijatelj da je ovo što ja radim puno veće kockanje od onoga što oni znaju prokockati na pokeru, ruletu...U ovom gradu jedina je prava igra “all in”, da sve ulažeš što imaš. I cijelog sebe.

Da bi pred potencijalnim poslovnim partnerima što više izgledao kao čovjek koji zna što radi, Orsat je u Vegasu kupio kuću.

– Kupio sam kuću udaljenu 10 minuta vožnje od hotela Rio. Drugačije vas gledaju kad ste podstanar, a drugačije kada imate kuću u boljem dijelu grada. To su stvari koje se ovdje gledaju. Čim si ti kupio kuću, mnogima je to znak da misliš raditi ozbiljan posao.

A prilično ozbiljan posao bit će i “matchmaking” njegovih priredbi koje će jednom mjesečno biti “tri u jedan” (slobodna borba, kikboks i boks u jednoj priredbi), a ove tjedne bit će posvećene samo jednoj od tih vrsta.

– Već i prije no što je Caesars Entertainment objavio informaciju o ovom projektu, ja sam u tri dana dobio 50-tak poziva iz cijelog svijeta, od menadžera, trenera, boraca... No popis boraca morat će se ipak raditi po poslovnim načelima. Ako radimo proizvod za američko tržište, onda moramo imati i američke borce jer tu teško možemo prodati borbu Hrvata i Bosanca, osim ako nisu svjetske klase. No, dogovorim li se ja za suradnju s nekom francuskom televizijom, onda ću na svakoj priredbi imati i pokojeg Francuza. A s obzirom na to da sam ja Hrvat, nastojat ću da na svakoj priredbi imam i ponekog Hrvata ili borca iz naše regije. Zapravo, trudit ću se da svaki tjedan imam nekoga iz naše regije, one iz koje smo crpili borce za FFC-ove priredbe.

Jedan od njih, ističe Zovko, svakako će biti i hrvatski boksački profesionalac Hrvoje Sep.

– Ako je itko zaslužio da mu se pomogne, onda je to taj momak, a zaslužio je to i njegov trener Leonard Pijetraj koji je napravio puno naših boksačkih imena. Pomagat ću koliko god budem mogao, no gurati mogu samo do jedne granice, one iza koje do izražaja dolazi jedino kvaliteta.

S obzirom na to da prvu priredbu ima 1. lipnja, nije li vrijeme za predah?

– Nemam ja vremena za odmor. Uostalom, to je toliki adrenalin pa, i da odem na odmor, ja se ne bih mogao opustiti.

Uzbuđenje je očito (pre)veliko.

– Ja ne smijem posustati jer moram ljude oko sebe držati napetima. Već 1. lipnja moramo isporučiti prvi šou, a potom svaki tjedan uzastopce. Pričao sam priče o tome što ćemo i kako raditi, da sam u jednom trenutku i sam posumnjao u svoje priče, no sada kada smo dobili što smo tražili, moramo svojski prionuti poslu, cijeli moj tim. I ljudi koje sam okupio ovdje, kao i naša zagrebačka podrška.

Da bi dobio sve potrebne licencije, Orsat je prošao brojne provjere:

– Provjeravali su moje poslovno zaleđe unazad 10 godina. Što sam sve radio, koje sam firme i kome prodao i slično. Bit ću jedini Europljanin s promotorskom licencijom u Nevadi, za što sam morao ispuniti prijavu od 50 stranica. Morao sam ići i na policiju, razgovarati s detektivima, kao da se spremam posjetiti Bijelu kuću. Po pet tvrtki i pet pojedinaca moralo je dati preporuku za mene, a nakon svega predsjednik Atletske komisije Nevade Bob Bennett, inače bivši FBI-evac, kazao mi je: “Za vas je zvalo toliko ljudi da sam pomislio da ste vi lik iz priča koji je zapravo nestvaran”.