Hrvat 'razvaljuje' popularnu društvenu igru: Pobijedio svoju djevojku pa zablistao na Svjetskom prvenstvu

Od brojnih svjetskih prvenstava u raznim sportovima, disciplinama i igrama koje već godinama i desetljećima zauzimaju širi prostor i pozornost, definitivno vrijedi dati prostor i svjetskim prvenstvima u nečem malo drukčijem, a riječ je o društvenim igrama. Ovog listopada je u njemačkom Herneu, nedaleko od Essena, održano 18. svjetsko prvenstvo u popularnoj društvenoj igri Carcassonne.

Hrvatska je tek u posljednje dvije godine slala svojeg predstavnika na svjetsku smotru, a oba puta to je bio 28-godišnji Zvonimir Vlaić iz Vodica, koji je do svjetskih prvenstava došao time što je u posljednje dvije godine bio prvak Hrvatske putem natjecanja koje organizira Udruga igranje, najveća zajednica što se tiče društvenih igara u Hrvatskoj. To je Udruga koja broji više od 200 članova te na njihovoj lokaciji u Zagrebu svatko može doći isprobati više od 500 društvenih igara, a cijeli dan se može igrati za samo tri eura. Zanimljivo, ove godine Zvonimir je postao prvak Hrvatske tako što je u finalu pobijedio svoju djevojku.

Ove godine je na SP-u Zvonimir ostvario izvanredan rezultat završivši turnir na kojem je sudjelovalo 46 natjecatelja kao šesti na svijetu. Konkurencija su mu bili igrači iz svih krajeva svijeta, točnije iz 41 različite zemlje, koji su se okupili u njemačkom gradiću.

– Posljednje dvije godine taj se turnir održava u Herneu zato što je u Essenu, gdje se turnir inače održavao, nastajala prevelika gužva zbog festivala Essen Spiel. U Herneu imaju kuću društvenih igara u kojoj se nalazi više od 17 tisuća društvenih igara. Ljudi tamo mogu doći i rekreativno sudjelovati, a postoji i muzej društvenih igara. Prošle godine ušao sam u to čisto kao netko tko igra društvene igre, a kad sam vidio koliko su ljudi oko toga angažirani, organizirani i posvećeni, ove godine sam odlučio doći spremniji i u pripremi sam odigrao više od tri tisuće partija Carcassonnea. Prošle godine sam bio 35. na svjetskom prvenstvu, i očekivao sam bolji plasman ove godine, ali nisam se baš nadao da ću proći među osam najboljih – rekao je Vlaić u uvodu razgovora za Večernji list.

Kako biste u kratkim crtama našoj publici objasnili što je Carcassonne, pitamo dvostrukog prvaka Hrvatske.

– To je igra za dva do pet igrača, a temelji se na slaganju pločica. U njoj se uz pomoć pločica grade ceste, gradovi, samostani, a imate i farmere. Bodovi se skupljaju kad zatvarate te ceste i gradove, uz brojne druge podelemente, a pobjeđuje igrač koji skupi najviše bodova na kraju igre. Svaki igrač u jednoj igri ima oko 35 poteza, i u ovom kompetitivnom obliku svaki od igrača ima 15 minuta po satu da odigra sve svoje poteze.

Kako ste uopće ušli u svijet društvenih igara, kako ste ih zavoljeli?

– Bivši cimer je 2016. godine s prijateljima u stanu igrao Carcassonne, i to je bila prva moderna društvena igra koja me privukla, tako da je prikladno da sam na kraju s njom i ušao u kompetitivne vode. Prije toga sam igrao klasične društvene igre, Monopoly, Rizik, Trivial Pursuit, Pictionary i tako dalje. Međutim, ovo mi je pokazalo da društvene igre mogu biti puno zanimljivije i dinamičnije. Nekoliko godina poslije počeo sam otkrivati sve više i više modernih društvenih igara. Izlaske s prijateljima zamijenio sam kućnim druženjima u kojima bismo se zabavljali igrajući društvene igre, a to je dosta pomoglo da ne budemo na mobitelima kad se družimo, unosi neku dinamiku u druženje.

Dosta ljudi o modernim društvenim igrama ima predrasudu, prevladava mišljenje da su one za 'štrebere'...

– Da, dobar ljudi u početku ima averziju prema nekim društvenim igrama baš zbog toga, ali kad se okušaju, u većini slučajeva im se svidi. Svatko s kim sam zaigrao društvenu igru, a da je to prvi put probao, uspio je pronaći nešto za sebe. Raznolikost modernih društvenih igara jako je velika, od party igara do strateških igara, od jednostavnih do kompliciranih, zatim raznih tematskih igara, samog načina igre... pa svatko može naći nešto što mu odgovara. Godišnje u svijetu izađe više od dvije tisuće društvenih igara, a izdaju ih i Hrvati. I meni je u planu izdavati društvene igre u budućnosti.

Jesu li društvene igre samo hobi ili se od toga može i živjeti?

– U Hrvatskoj to nije moguće, kao i u većini zemalja svijeta. Ljudi koji žive od društvenih igara najčešće povezuju više djelatnosti u jednu, kao što su objavljivanje videa na svojim kanalima, izrada društvenih igara, vođenje udruga i otvaranje trgovina. U društvene igre ulažu se i novac i vrijeme, ali to je jednostavno hobi koji voliš. Da imam neki drugi hobi, i u njega bih ulagao svoje vrijeme i novac, kad bih primjerice igrao videoigre na PlayStationu. Vremenski mi je to isključivo hobi i razbibriga, a time sam zamijenio i gledanje serija i filmova jer uživam u toj interaktivnosti – zaključio je Zvonimir Vlaić, koji je i poručio svima koji su zainteresirani da se okušaju u modernim društvenim igrama.

