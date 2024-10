Dalić pod hitno mora riješiti veliki problem, na ovo godinama nije ni morao obraćati pažnju

Otkako je 12. listopada 2018. godine stao na vrata hrvatske reprezentacije po prvi puta u službenoj utakmici, s njih se rijetko micao Dominik Livaković. Te večeri na praznoj je Rujevici (zbog navijačkih nereda ranije) uštopao Kanea, Rashforda, Sterlinga i ostale Engleze na 0:0 u drugoj utakmici Lige nacija. Bio je to melem na ranu nakon onog groznog poraza od 6:0 u Španjolskoj, na startu novog natjecanja...

Od službenog, a onda i natjecateljskog debija do danas, Livaković je na vratima reprezentacije bio 60 puta, a Hrvatska je u tom razdoblju odigrala ukupno 72 utakmice. Rijetko se događalo da bi bio ozljeđen pa su kratko uskakali Simon Sluga, Lovre Kalinić, Ivo Grbić i Ivica Ivušić do ove sezone. Svoje su role u kampanji 23-24, svatko na svoj način dobila još dvojica - Dominik Kotarski i Nediljko Labrović koji se s pretpoziva preko noći vinuo do mjesta drugog vratara.

Bilo je pitanje nakon crvenog kartona za Livakovića u 76. minuti varšavskog ogleda - koga će Zlatko Dalić staviti na gol. U opcijama je imao Ivicu Ivušića, vratara ciparskog Pafosa, Riječanina koji je skupio šest reprezentativnih kapica, među kojima su i neke istaknute. Ivušić je sačuvao čiste mreže i u Bratislavi (1:0) i na Poljudu protiv Slovenije (3:0) u jesen 2021. godine. Istina, primio je i tri gola od Austrije na startu prošle Lige nacija u Osijeku, ali posebno je spektakularna bila njegova predstava na pariškom St. Denisu kada smo Francuze dobili s 1:0. Branio je čudesa...

Dalić je ipak prozvao Nediljka Labrovića. Nemamo ništa protiv, dapače, ali konstatirajmo da se aktualni čuvar mreže njemačkog bundesligaša Augsburga baš i ne snalazi najbolje početkom aktualne sezone. U dosadašnjih šest prvenstvenih nastupa inkasirao je 15 golova, a Dalić ga je za ovu akciju uvrstio tek na pretpoziv. Priliku je dobio nakon što se ozlijedio Dominik Kotarski, vratar grčkog PAOK-a, nakon čega mu je aktiviran taj pretpoziv.

Pravo je pitanje što će Dalić sada odlučiti, jer Livakovića sigurno neće imati za obje utakmice u studenom. Neće njegova prvog vratarskog izbora biti ni u Glasgowu na utakmici sa Škotskom 15.11, kao niti tri dana kasnije u Splitu kontra Portugala. Tko zna što će na kraju odlučiti disciplinci Uefe, možda kazna bude i veća. Ne bi nas čudilo...

Logika nalaže da se Dalić vodi formom aktualnih rješenja koja mu se nude. Budući da je Ivušićevo mjesto neupitno, logičnim se čine pozivi Labroviću i Kotarskom, ako svi budu zdravi i spremni. Na vrata bi, ako je suditi po jučerašnjoj utakmici mogao baš Labrović, iako i preostala dvojica imaju svoje akcije. Pitanje vratara od vitalne je važnosti, a sve dok je Livaković bio na vrhunskoj razini, o njemu se najmanje pričalo. Sada Dalić to mora riješiti na najbolji mogući način.

Ne bi bilo dobro da se Hrvatskoj dogodi loš studeni ili da se ostane bez četvrtfinala Lige nacija. Ono nam je jako blizu, uz već potvrđenu ulogu prvog nositelja na ždrijebu kvalifikacija za SP 2026.