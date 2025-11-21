Hrvat osvojio olimpijsku medalju četiri godine nakon Igara u Tokiju! Tko je Ivan Huklek?

Hrvatski hrvač Ivan Huklek postao je osvajač brončane medalje s Olimpijskih igara u Tokiju više od četiri godine nakon održavanja nakon što je Međunarodna sportska arbitraža (CAS) u petak odbila žalbu srpskog predstavnika Zuraba Datunašvilija koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila.

Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma upravo od Datunašvilija, ali kasnije je utvrđeno kako je srpski reprezentativac gruzijskog porijekla u svibnju 2021. godine, dva mjeseca prije održavanja OI u Tokiju manipulirao s davanjem uzorka urina na kontrolu.

Osim tog prekršaja prije samih Igara u Tokiju, Datunašvili je krivotvorio i razlog za propuštanje dopinške kontrole izvan natjecanja u siječnju 2022. godine. Zbog svega toga je u rujnu prošle godine CAS suspendirao Datunašvilija na pet godina te mu izbrisao sve rezultate od svibnja 2021. do travnja 2023., a OI u Tokiju su održane upravo u tom razdoblju.

Datunašvili se žalio na tu odluku, ali njegova je žalba odbijena pa je Huklek postao prvi hrvatski hrvač s olimpijskim odličjem od samostalnosti, te četvrti sveukupno.

Broj hrvatskih medalja s OI u Tokiju tako je povećan s osam na devet i to po tri zlata, srebra i bronce. Zlata su osvojili veslačka braća Martin i Valent Sinković u dvojcu, teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić te tekvondašica Matea Jelić, srebra teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig, gimnastičar Tin Srbić na preči te jedriličar Tonči Stipanović u klasi laser, a bronce veslač Damir Martin u samcu, tekvondaš Toni Kanaet i hrvač Ivan Huklek.

Tko je Ivan Huklek? Rođen je 12. studenog 1996. godine, visok je 180 centimetara i težak 84 kilograma. Član je Hrvačkog kluba Sesvete. U tom je klubu još od 2006. godine, kad je započeo svoju karijeru. Prvi trener bio mu je Slavko Benčec. U mlađim uzrastima osvojio je više državnih prvenstava. Nadimak Hulk dobio je zbog fizičke snage i premetanjem slova u prezimenu.

Prvi veći međunarodni uspjeh ostvario je 2016. godine, kad je osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu za juniore. Godinu dana nakon toga osvojio je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu za hrvače do 23 godine. Osvojio je i srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u Istanbulu 2018. godine u kategoriji do 87 kilograma za mlađe seniore.

Nakon Vlade Lisjaka (zlato iz Los Angelesa 1984.), Josipa Čorka (srebro iz Münchena 1972.) i Milana-Milovana Nenadića (bronca iz Münchena 1972.), Huklek je sada, više od četiri godine kasnije, postao četvrti Hrvat koji je osvojio svoju olimpijsku medalju.