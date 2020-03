HRS produžio prekid natjecanja do 15. travnja

Hrvatski rukometni savez donio je u srijedu odluku o obustavi natjecanja do 15. travnja zbog koronavirusa.

U priopćenju HRS-a navodi se da temeljem članka 65. Statuta Hrvatskog rukometnog saveza (HRS), kojim predsjednik ima pravo samostalno donositi odluke iz djelokruga rada Upravnog odbora HRS-a koje su od interesa za hrvatski rukomet, donosi se odluka o produženju obustave natjecanja.

Prvotno je HRS donio 12. ožujka odluku o obustavi svih natjecanja do 1. travnja, a sada je predsjednik Tomislav Grahovac to produžio do 15. travnja.