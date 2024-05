Hrgoviću prekipjelo pred Amerikancima, nije se mogao suzdržati: 'J***u me već četiri godine!'

Filip Hrgović u subotu oko 22 sata po hrvatskom vremenu ulazi u ring u saudijskom Rijadu. Protivnik je Daniel Dubois, do sad možda i najveće ime protiv kojeg se borio, izuzev Kineza Zhanga kojeg je dobio prije dvije godine. Borba je, saznali smo to danas, ipak programirana za privremeni pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verziji IBF. Dok se pravnim putem ne okonča zavrzlama oko pojaseva koji pripadaju i koji ne pripadaju Oleksandru Usiku, meč Hrgovića i Duboisa bit će za privremeni (interim) pojas.

Hrgović je jedan od zadnjih intervjua pred borbu dao američkoj televiziji TNT Sports. U njemu je na startu naglasio da je borba s Duboisom trebala biti za pravu titulu svjetskog prvaka, a ne privremenu.

- Nije veća borba nego ikad, bilo je najavljeno da će borba biti za pravu titulu, to je bio originalni plan. Manja je, dakle, nego što je bilo najavljeno - rekao je Hrgović, zapravo u pripremi za ono što će uslijediti:

- Čekao sam dvije godine, imali su meč za apsolutnog prvaka i ova borba s Duboisom trebala je biti za pravi IBF-ov pojas. Ali nije važno, ako i nije za pojas, to je borba i želim pobijediti. Čak i da je za nula dolara, kao što je mnogo puta bio slučaj u mojoj amaterskoj karijeri, ja želim pobijediti.

Novinar ga je pitao čeka li on borbu za svjetski naslov već od Zhanga, a od te je borbe prošlo dosta vremena:

- Nije to samo od Zhanga, dvije godine sam čekao na borbu za poziciju obveznog izazivača i sada već dvije godine čekam na ono što će se, nadam se, tek dogoditi u budućnosti. J**u me već četiri godine s tim. Ispričavam se na izrazu, ali nema druge riječi da se opiše to što mi rade s tim IBF-ovim statusom. I više sam nego zaslužio napad na pravi IBF-ov pojas, ali tako je, kako je, vidjet ćemo što će biti - rekao je Hrgović.

Inače, dan uoči borbe odrađeno je vaganje. Hrgović ima 112.2 kilograma, a Dubois je na 111.5 kilograma. Razlika je dakle, u 700 grama u korist hrvatskog boksača. Imali su i Hrgović i Dubois šansu još nešto reći...

- Idemo se prihvatiti posla. Vidjet ćemo sutra. Vjerujem da ću ga razbiti. Hoćće li mi ovo biti najteža borba u karijeri? Ne. Mislim da ću ga razbiti.