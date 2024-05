U Dinamu odlučili: Jedan od dragulja odlazi s Maksimira! Od tog plana svi će imati koristi

Dinamo će u subotu navečer saznati kad počinje s pripremama, svim silama plavi će navijati za madridski Real jer, ako Luka Modrić osvoji još jednu Ligu prvaka, plavi će u europske kvalifikacije krenuti tek 20. kolovoza. U slučaju da Borussia pobijedi u sutrašnjem finalu, plavi startaju od drugog pretkola, a to je već 23. srpnja. Kako bilo, kad god započeli s pripremama za novu sezonu, želja je da na popisu za pripreme bude i što više igrača koji bi tijekom ljeta trebali stići u Maksimir. Plavi traže po jednog igrača za svaku liniju, za neke pozicije rado bi doveli i dvojicu, a ako to i naprave, moguće je da će morati dodatno reagirati pred kraj ljeta i prijelaznog roka jer se tada obično događaju i odlasci.

Pjaca za danas, Šotiček za sutra

Dinamo će kupiti vratara, još ovog ljeta ima pravo kupiti Nikolu Čavlinu iz Lokomotive za 750.000 eura, pa će to i napraviti. No, kako je riječ o mladom vrataru koji će ove nedjelje napuniti 22 godine, a uz to nije lako prijeći iz Lokomotive i stati na vrata Dinama, plavi će ga poslati na posudbu. Ivan Nevistić ostaje u Dinamu, produljio je i ugovor, a Čavlina će se okušati vjerojatno u Osijeku, to bi bila dobra međustanica prema Dinamu.

Iako nominalno ima dosta stopera u sadašnjem rosteru, plavi će i tu potražiti pojačanja jer upravo stoperi su se često borili s ozljedama (kao Boško Šutalo i Dino Perić u ovoj sezoni), uglavnom zarađuju najviše kartona. Tu su Dinamu najzanimljiviji stoperi Rijeke Radeljić i nešto mlađi Galešić, no tek treba vidjeti koliko će Rijeka za njih tražiti.

U veznom redu također bi dobro došla pojačanja, pogotovu ode li Martin Baturina. Za Dinamo je dobro što se od ozljede potpuno oporavio Luka Stojković, veliki talent i u HNL-u već dokazani igrač koji je imao nesreću da se odmah po dolasku iz Lokomotive ozlijedio, koji je sad spreman punom snagom krenuti u pripreme. No Lukas Kačavenda vjerojatno neće s plavima u novu sezonu, prošao je dvije operacije i jako dugo nije igrao. On je na posudbi u Dinamu i za očekivati je da će se vratiti u Lokomotivu pa će ga plavi kupiti na zimu ili sljedećeg ljeta s obzirom na to da imaju dobre odnose s momčadi s Kajzerice. Uostalom, Dinamo ga je i uzeo da bi obavio novu operaciju koljena i u Maksimiru obavio rehabilitaciju. S plavima više nije Tibor Halilović kojem je istekao ugovor.

Plavi ciljaju i na dva krila, još nisu riješiti otkupe ili nove posudbe Vidovića i Kaneka, pregovori o njima traju, a rado bi doveli Marka Pjacu koji ima izlaznu klauzulu od 1,5 milijuna eura, a voljeli bi kupiti i 19-godišnjeg Marina Šotičeka, igrača Lokomotive, vjerojatno u ovom trenutku najpotentnijeg igrača lige, ali on bi i u slučaju kupnje ostao igrati u Lokomotivi do daljnjega.

Čavlina dio paketa za Miereza

Nije tajna da su plavi odavno zainteresirani za Ramona Miereza, napadača Osijeka. Dosad je bio preskup, no sad ulazi u zadnju godinu ugovora i više ne bi smio biti tako skup. A nije teško zaključiti da bi posudba Čavline u Osijek mogla biti dio tog aranžmana oko dovođenja argentinskog napadača. On će im biti još kako potreban ako Bruno Petković dobije ponudu koja bi ga zanimala. Petko je strašno važan igrač Dinama, postao je pravi vođa na terenu i bio bi veliki gubitak da ode. Dobra vijest za Dinamo je da on nije odlučio napustiti Maksimir pod svaku cijenu.

Nismo spominjali pojačanja iz inozemstva jer plavima su prioritet igrači iz naše lige, tako novac ostaje u našem nogometu, svi klubovi od toga mogu živjeti, a plavi dobro znaju sve o pojedinom igraču, klubovima će nuditi i postotak od budućih transfera pa tako mogu i više zaraditi nego od pune odštete.