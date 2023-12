Hrgović u ringu: 'Spreman sam za sve protivnike! Čekam borbu za naslov prvaka'

Nakon što je po hitnom postupku eliminirao svoju 17. prepreku , natjeravši suca u ringu da borbu sa Australcem Markom De Morijem prekine već nakon 106 sekundi borbe, Filip Hrgović je upitan je li očekivao ovako kratku borbu.

- Iskreno, očekivao sam ovakav scenarij. Bila je ovo borba u funkciji toga da ostanem zaposlen. Ja zapravo čekam borbu za naslov, velike borbe u budućnosti.

