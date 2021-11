Hrgović napao one koji kritiziraju njegovog sljedećeg protivnika: Odradite jedan moj trening!

Filip Hrgović je u razgovoru za RTL potvrdio da će se boriti protiv 32-godišnjeg Scotta Alexandera, boksaču kojeg BoxRec rangira kao 178. teškaša svijeta po BoxRecu, čija lista nije službeni pokazatelj statusa pojedinog boksača. Pritom je imao potrebu nešto dodati u svom stilu...

- Radi se o manjem teškašu, niži je i manji od mene, čini mi se konstitucijom sitniji. No, zato je dosta brz i tehnički dosta dobar. Nije za podcijeniti, ima više pobjeda od mene - opisao je boksača koji do sada nije odradio nijedan meč na višoj razini.

Naravno, to je još jedno razočaranje za one koji prate Filipovu karijeru. Posebno one koji su malo bolje upućeni u boks pa mogu vrlo lako usporediti s kakvim se protivnicima susreće Hrgović, a s kakvima borci statusa, potencijala i ambicija sličnih njegovim, poput Tonyja Yoke, Franka Sancheza ili Joea Joycea.

- Želim dobrog protivnika, najbolje rangirane boksače svijeta i već dugo se osjećam spreman za takve. Profesionalni boks je biznis i stvari ne funkcioniraju kako mi želimo. Postoji neki red, postoje neka pravila i veliki mečevi će doći. Meni je 29 godina i moje najbolje godine tek dolaze - prokomentirao je pa dodao:

- Svatko tko misli da ovo nije dostojan protivnik, trebao bi odraditi jedan trening ili barem jedan sparing koji napravim u toku priprema pa bi promijenio mišljenje.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 10.09.2021,Klagenfurt,Austrija - Boksacki spektakl, mec za titulu Filipa Hrgovica i Marka Radonjica. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Objasnio je i gdje je zapelo s borbom koju Eddie Hearn želi dogovoriti već dvije godine, protiv Martina Bakolea. Krajem ljeta činilo da se da je on idući za Filipa, takve su informacije dolazile iz oba kampa, no onda se odjednom Bakole okrenuo meču protiv Tonyja Yoke. Ipak, to je propalo, nakon čega su iz njegovog tima stigle informacije kako ih Hrgović zanima, ali da ponudu nisu dobili niti im se itko iz Filipovog tima javio.

- Spletom okolnosti sam pričao s njegovim menadžerom koji mi je rekao da nisu ludi prihvatiti meč protiv mene nego su prihvatili borbu protiv Yoke, koju smatraju lakšom, a i dobili su bolju ponudu - objasnio je Filip.

Došla je do njega i informacija kako je IBF u borbu za obaveznog izazivača upario Charlesa Martina i Luisa Ortiza. Taj meč službeno je već najavljen kao meč za izazivača, a veza s Filipom je ta što je za taj meč bio planiran on. Borba protiv Michaela Huntera bila je dogovorena, da bi Hunter od svega odustao, a nakon toga se pojavila informacija kako ostali boksači s ljestvice Hrgovića odbijaju.

Prema Filipovim informacijama, iako je tako službeno najavljeno, taj meč nije za obaveznog izazivača, nego bi to trebao biti meč u kojom bi pobjednik išao na njega.

- U medijima sam to vidio i navodno bi se pobjednik tog meča trebao boriti protiv mene za poziciju obaveznog izazivača IBF-a - kratko je Filip iznio svoje informacije.