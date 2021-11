Kakva nepravda prema Hrgoviću! Evo zašto mora boksati protiv nedoraslih protivnika

Zanimljive vijesti dolaze iz svijeta boksa, točnije iz IBF-a. Kubanac Luis Ortiz (32-2-0, 2 NC) boksat će u IBF-ovom "Title eliminatoru" protiv Amerikanca Charlesa Martina (28-2-1). Dvojica sjajnih teškaša obračunat će se na Novu godinu, a meč se održati u Seminole Hard Rock Hotel & Casino kompleksu u Hollywoodu.

Radi se o naročito zanimljivoj informaciji za Filipa Hrgovića i fanove "El Animala". Naime, Charles Martin drugorangirani je izazivač IBF-ove ljestvice, a Filip Hrgović odmah je iza njega. Na prvoj poziciji trenutno se nitko ne nalazi, a prvak je Oleksandr Usik. Očekivano bi bilo da upravo Hrgović i Martin boksaju u eliminacijskom meču za idućeg izazivača, no priliku je dobio Luis Ortiz.

Inače riječ je o meču za koji je Hrgović već ove godine bio ugovoren. Upravo on je proljetos za IBF-ovog izazivača trebao boksati protiv Michaela Huntera te je u vezi toga nastala cijela trakavica. Prvo je bio problem sa samim ugovaranjem meča, a kad se napokon to dogovorilo i kad je odrađen "purse bid", Hunter je od istog odustao. Na kraju se pokušalo pronaći novog protivnika za Hrgovića, ali Eddie Hearn je izjavio kako su ga svi ostali rangirani borci tim putem odbili.

Kubanac Ortiz je tek deseti u poretku IBF-ovih izazivača, no doslovno je preskočio hrvatskog boksača u IBF-ovoj hijerarhiji, iako je osjetno niže na ljestvici izazivača. Istina je da se radi o renomiranijim i zvučnijim imenima od Hrgovića, no zanimljivo je kako će Filip kao trećerangirani izazivač, vrlo vjerojatno boksati protiv Scotta Alexandera. Radi se o boksaču koji je 178. teškaš svijeta prema Boxrecu. Alexander je upisao 16 pobjeda i četiri poraza tokom svoje profesionalne boksačke karijere, a dvaput je remizirao. On u svom rezimeu nema borbe protiv renomiranih boksačkih imena i definitivno nije protivnik s kakvim bi Hrgović trebao boksati u ovoj fazi svoje karijere.

Foto: IBF

Još jedan zanimljiv podatak jeste da će Frank Sanchez (19-0-0, 1 NC) također boksati na istoj priredbi koju predvode Ortiz i Martin. Naime, 29-godišnji Kubanac, slično kao i Hrgović, perspektivni je teškaš koji traži svoj put ka vrhu. Sanchez je prema Boxrecu 16. teškaš svijeta, a protivnik će mu biti Carlos Negron (25-3-0), boksač koji zauzima 48. mjesto na istoj toj ljestvici. Inače, upravo Negron bio je posljednji protivnik Scotta Alexandera, boksača s kojim bi Hrgović prema neslužbenim informacijama trebao boksati 04. prosinca.

Dakle, Frank Sanchez za idućeg protivnika dobio je pobjednika meča između Negrona i Alexandera, dok se Hrgović mora zadovoljiti gubitnikom i puno lošije rangiranim boksačem. Doda li se informacija kako je Sanchez u trenutno posljednjem nastupu boksao protiv Efea Ajagbe, 26. teškaša svijeta (Boxrec), nejasno je zašto Hrgović kao 33. teškaš svijeta boksa protiv boksača koji su toliko lošije rangirani od njega.

Izuzev činjenice da Hrgović boksa protiv nedoraslih protivnika te da boksači njemu sličnog statusa odrađuju mečeve s puno zvučnijim suparnicima, hrvatskog boksača sada su počeli doslovno preskakati borci koji su lošije rangirani od njega na službenim rang ljestvicama.

Koji su pravi razlozi iza svega ovog, možemo samo nagađati, piše Fight Site. Međutim, nadamo se kako Hrgović i njegov tim znaju što rade te da ćemo Filipa ubrzo gledati protiv teškaša iz samog svjetskog vrha.