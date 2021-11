Alen Babić zasjenio Filipa Hrgovića i već iduće godine napada svjetsku titulu?!

Tijekom velike godišnje konvencije WBC boksačke organizacije, objavljene su rang ljestvice svih profesionalnih kategorije te njihovi trenutno obavezni (mandatory) izazivači. Među njima našla se i ona kategorija koju je WBC osobno uveo, u nadi da će biti priznata i od preostale četiri elitne organizacije. Nažalost, to se nije dogodilo, no oni su nastavili s promocijom iste pa su tako i nedavno dobili prvog prvaka.

Radi se o bridgerweight kategoriji, koju su smjestili između lakoteške (cruisera) i teške kategorije, a njena težinska granica je 101.6 kilograma. Spomenuti promovirani prvak ujedno prvi prvak te kategorije u povijesti, je Oscar Rivas, koji je 22. listopada savladao Ryana Rozickog. Trebao se tim putem Rivas boriti protiv Bryanta Jenningsa, ali Amerikanac je otkazao meč nakon što mu je obznanjeno da u Kanadu, gdje se meč održavao, neće moću ući ako nije cijepljen. Kad je to odbio automatski je uklonjen i s prvobitne probne rang ljestvice.

Sad je napokon objavljena nova, a najzanimljivije je pogledati Top 3. Ispod prvaka Oscara Rivasa nalazi se Evgeny Romanov, protiv kojeg je Kolumbijcu odmah naređeno odrađivanje idućeg meča, dok su iza njega Lukasz Rozanski i Alen Babić. Da, "Savage" je svojim posljednjim rezultatima došao do toga da bi već u prvoj polovici iduće godine mogao dobiti priliku napasti svjetsku titulu, piše Fight Site.

Bridgerweight



👑 Oscar Rivas



1. Evgeny Romanov

2. Lukasz Rozanski

3. Alen Babic



Rivas will have two mandates for having won the first title.