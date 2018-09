Hrgović: Maštao sam o tome da Thompson ide uz mene u borbu za naslov

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović nakon pobjede nad Amirom Mansourom i osvajanja WBC-ova internacionalnog naslova gostovao je na Večernji TV-u.

Sjajni boksač govorio je o dosadašnjem dijelu karijere, kao i o planovima za budućnost.

>>Pogledajte gostovanje Filip Hrgovića na Večernji TV-u

[video: 26690 / ]

- Mansour je opasan boksač. Možda to laici ne razumiju, ali prijatelji i kolege boksači su svjesni koliko je on jak. Samo što ja imam sposobnost vrhunskog boksača učiniti smiješnim pa to izgleda kao da su mi namjestili 'kantu za napucavanje', rekao je Hrgović.

Hrga je trenutačno 18. na svijetu na ljestvici teškaša i pred njim su teške borbe.

- Ja sam uvjeren da sam rođen kako bih napravio nešto veliko. Vjerujem u svjetski naslov i mislim da se već sada mogu nositi s najvećim boksačima. Smatram da se sa svima iz TOP 10 već sad mogu boriti, da sam tehnički na njihovoj razini. Samo mi još treba nekoliko borbi u profesionalnom boksu da svoje tijelo naviknem na 12 rundi.

>>Pogledajte kako je Thomspon pjevao Hrgoviću

[video: 26631 / ]

Na premijernom meču u Hrvatskoj u ringu mu je pjevao Thompson, čija pjesma "Geni kameni" Hrgoviću uvijek služi za ulazak u ring.

- Bilo je drugih pjesama u konkurenciji, ali htio sam da pjesma bude domoljubna jer sam odgojen u tom duhu. Marko je poznat da pjeva takve pjesme, a "Geni kameni" je jaka i dobra za ulazak u borbu, rekao je Hrgović pa dodao:

- Još i prije sam maštao o tome da Thompson ide kraj mnom u borbu za naslov. Ali, eto, to se dogodilo puno prije, a on će sad biti dio mog tima kad su u pitanju domaće borbe, a možda za strane.

A što je još Hrgović rekao o svojoj karijeri, Thompsonu, napadu na svjetsku titulu te o djevojci i obitelji, pogledajte u videu....