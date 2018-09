Hrgović se žuri prema vrhu, s Mavrovićem smo išli sporije

Premda mu je 78 godina, prilično vitalni Wilfried Sauerland i dalje je aktivan u vođenju tvrtke Sauerland Promotions koju je osnovao prije 40 godina i koja je u međuvremenu stvorila više od 10 svjetskih prvaka.

Da bi se dodatno uvjerio u potencijal Filipa Hrgovića i opravdanost te investicije, Sauerland je došao u Zagreb i gledao Hrgovićev meč protiv Mansoura. I bio je jako zadovoljan viđenim.

Bio sam jako nervozan

– Nikad nisam bio tako nervozan kao uoči te borbe, no bila je to sjajna večer za profesionalni boks u Hrvatskoj. Arena Zagreb sjajna je dvorana, Filipovi navijači bili su nevjerojatni, no najboli od svih bio je Filip. Vjerujte mi, Amir Mansour je prilično opasan boksač pa sam čak i ja bio taj koji nije bio za to da se takav iskusan teškaš suprotstavi Filipu u njegovoj tek šestoj profesionalnoj borbi. No, onda su mi rekli da je Hrgović baš tako htio, teškog protivnika, koji nije to mogao pokazati jer je Filip bio predobar. Boksao je vrlo pametno i ugodno iznenadio mnoge ljude iz svijeta boksa. Nije napravio nijedan pogrešan korak u borbi, a uz takav rad nogu, a kretao se kao lakoteškaš i udarao kao teškaš, bio bi težak suparnik i svjetskom prvaku Anthonyju Joshui.

Osim za Hrgovića, ova je borba bila svojevrsni test i za Hrvatsku i Zagreb kao potencijalna prizorišta i za buduće Filipove borbe.

– Moja je želja da se Filip u prosincu opet bori u Zagrebu, a potom u ožujku u SAD-u ili Engleskoj jer se mora pokazati i na tim najvećim boksačkim tržištima.

Borbu je uživo gledalo oko 5000 ljudi i Sauerland je time bio zadovoljan.

– Za prvi put je bilo jako dobro jer ljudi nisu znali što mogu očekivati, a sada znaju pa vjerujem da će ubuduće dolaziti u još većem broju.

Sauerland je izjavio da vjeruje da će se Hrgović izboriti za borbu za svjetski naslov u roku od 12 do 18 mjeseci što dijelom proizlazi i iz Filipove žurbe u želji da se domogne svjetskog vrha.

– Na neki način on jest užurban, no on tako želi. Željka Mavrovića stvarali smo nekoliko godina, no Filip ima više kvalitetnog amaterskog iskustva no što je tada imao Mavrović pa zato i želi ići brzo.

Mavrović je najprije postao europski prvak, potom je taj naslov u dvije i pol godine šest puta branio, a tek onda je došao red na juriš na svjetski naslov. Čini se da je plan za Hrgovića nešto drukčiji.

– Hrgović može biti europski prvak i da mu to ništa ne poremeti, no to nije nužno. Ukaže li nam se prilika za prodor prema svjetskom naslovu, mi ćemo je prihvatiti.

Kakvi su izgledi da Filip jednog dana postane svjetski prvak?

– Vrlo dobri, na tome i radimo i zbog toga smo i potpisali s njim ugovor. Investiramo u njega, a da on nema taj potencijal u to se ne bismo ni upuštali. Posljednjih godina stvorili smo dva svjetska prvaka i siguran sam da je on sljedeći.

Sauerland je svojedobno prepustio posao sinovima Kalleu i Nisseu, ali se ponovo vratio.

– Nikad se nisam službeno umirovio, samo sam “sjeo u posljednji red”, no kako se Kalle posve posvetio novom projektu World Boxing Super Series, odlučio sam pomoći Nisseu oko Sauerland Promotionsa.

I dalje radim cijeli tjedan

Wilfried je iz Zagreba otputovao na kraći odmor u Španjolsku.

– I dalje sam vrlo aktivan, radim sedam dana u tjednu jer bi mi inače bilo dosadno. Ovdje ću malo predahnuti pa ću već u srijedu u Njemačku jer u subotu imamo novu priredbu, a potom u Saudijsku Arabiju gdje nas potkraj rujna čeka finalni meč supersrednje kategorije u WBSS-u.

Boravak u Zagrebu iskoristio je i za susret sa svojim bivšim štićenikom Željkom Mavrovićem.

– Željko mi se javio u dvorani i kazao da sam mu dao dobar savjet kada se s 44 godine poželio vratiti boksu. A ja sam mu tada rekao da mu ja to ne bih preporučio, kao što nisam nii jednom od svojih boraca, a takvih ideja imali su i Maske i Schultz. Osim što je tada imao 44 godine, Mavrović je imao i prekid od 14 godina, a to je previše. Druga je stvar kada se netko povuče s 25 pa se odluči vratiti s 28, no čim ste preko 35. povratak više nema smisla.

Bila je to prilika i da se prisjetimo Mavrovićeve epske borbe s Lennoxom Lewisom.

– I danas kad sretnem Lewisa kaže mi da mu je to bio jedan od najtežih mečeva u karijeri. Da nije promijenio prehranu, da nije prešao na makrobiotiku, Mavrović bi možda i pobijedio Lewisa, no velika je razlika kada boksate protiv boksača koji ima 110 kg, a uđete u ring s 97 kg. Nažalost, nakon toga se Mavrović više nije dobro osjećao tjelesno pa je završio karijeru – rekao je na kraju Wilfried Sauerland.