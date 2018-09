Tata Hrgović o nastupu Thompsona: Ne smeta nam ako netko pjeva 'Po šumama i gorama'

U mislima Hrgovićevih te je večeri bilo puno upitnika (koliko će doći ljudi u Arenu, hoće li se Filip oduprijeti pritisku...), ali i strahovanja jer s druge je strane imao protivnika koji je jednim udarcem mogao napraviti veliku štetu njegovoj karijeri.

Mansour: Filip udara prejako

Eventualni poraz od 46-godišnjaka (koji ima tijelo Tysona, a lice Holyfielda), itekako bi unazadio njegove snove o borbi za svjetski naslov, a da ne govorimo o tome što bi uslijed takva scenarija o njemu i njegovu naglašenu optimizmu govorili svi oni koji u njemu vide budućeg velikana hrvatskog sporta ili novu veliku bijelu nadu svjetske teškaške scene.

O strahovanjima ženskog dijela Hrgovićeve obitelji ne treba trošiti riječi. I dok su, s braćom Ivanom (35) i Matijom (20), mlađa sestra Marta (19) i starija Ivana (29) smogle snage doći borbu gledati uživo, mama Iva strepila je doma ne usuđujući se upaliti televizor sve dok joj se netko s dobrim vijestima ne javi iz Arene. Učinio je to stariji brat Ivan, a majku je izravno u programu RTL-a tješio i Filip kazavši da je voli i da je prošao bez ijednog primljenog udarca.

- Filip je visok borac dugih ekstremiteta koji ih vrlo dobro zna koristiti, a ja sam se borio s puno visokih boksača koji to ne umiju. Mogao sam ja ustati nakon drugog nokdauna, ali shvatio sam da to ne bi bilo dobro po moje zdravlje, jer Filip udara vrlo jako, a ja želim boksati i nakon ove borbe - kazao je američki protivnik.

Osim od Mansoura, velike komplimente dobio je Hrga i od 78-godišnjeg Wilfrieda Sauerlanda, vlasnika promotorske kuće Sauerland Promotions koja je krajem 90-tih godina dovela Željka Mavrovića do borbe za svjetski naslov s Lennoxom Lewisom.

- Ovo je sjajan početak dijela Filipove profesionalne karijere koji će se odvijati u Hrvatskoj, a mi planiramo da se on jednom do dvaput bori u Hrvatskoj pa je tako plan da i sljedeću borbu u prosincu odradi ovdje, a nakon toga u ožujku u SAD-u.

I Hrgovići kupovali ulaznice

Za prvi put sve je bilo sjajno, zadovoljni smo i posjećenošću, a atmosfera je bila nevjerojatna, baš kao i Filipova izvedba. Znamo da će ga sada potencijalni protivnici izbjegavati, no ako se ostvari ono što mi s njim planiramo, Hrgović bi mogao biti jedan od najvećih sportaša koje ste imali. A naš je plan da ga u narednih 12 do 18 mjeseci dovedemo do borbe za svjetski naslov.

Tata Sauerland prepustio je operativni dio posla sinovima Kalleu i Nisseu, a Nisse je prilično svjestan koliko težak posao ga sada čeka oko “matchmakinga”.

- Naš je cilj borba za svjetski naslov, no borci poput Joshue, Wildera ili Furyja neće dobrovoljno izabrati Filipa za protivnika nego ih mi moramo natjerati na to usponom na rang-ljestvici, a s ovom bi pobjedom Filip trebao ući među prvih 15 teškaša svijeta na WBC-ovoj ljestvici.

Da bi se to dogodilo, promotor će se morati isprsiti pa je Filip svom promotoru Nisseu dobacio:

- Morat ćeš više platiti moje buduće protivnike. Sada novac govori.

Filip je pak govorio o tome koliko je zahvalan gradonačelniku Bandiću i Gradu Zagrebu što su mu sagradili dvoranu za pripreme.

- Zahvaljujući Bandiću u svom gradu imam uvjete kakve ima konkurencija i zato ću se ubuduće za mečeve spremati dijelom u Zagrebu, a dijelom u Miamiju kod mog kubanskog trenera Pedra Diaza.

Dotični je, malo je reći, ushićen Hrgovićevim potencijalom.

- Svaki i najmanji detalj taktike koju smo pripremili Filip je proveo i zato istinski vjerujem da zajedno možemo predstavljati nešto posebno u teškoj kategoriji. Ne želim tvrditi da će to biti za šest mjeseci ili godinu dana, ali vas uvjeravam da će ovaj momak biti prvak svijeta.

Neposredno nakon borbe Filip je sa svojim timom otišao ni manje ni više nego u - McDonald’s.

- To je neka vrsta tradicije da nakon svake pobjede odu u McDonald’s, valjda da si Filip da oduška u hrani kakvu ne jede dok se priprema - kazao nam je otac Pero, sretan što se na nedjeljom ručku okupila cijela obitelj.

- Za tu prigodu mama je pripremila sarmu, a Filip jako voli i mamine pite poput krumpiruše, zeljanice, štrudle od jabuka...

Zanimljivo je da su i Hrgovići kupovali ulaznice za Filipov nastup.

- Kupili smo osam karata po 100 eura, a tek naknadno smo saznali da ćemo dobiti ulaznice za obitelj. No mi na to nismo računali jer Sauerlandu u ugovoru nigdje ne stoji da nam mora davati ulaznice niti mi očekujemo da nam itko išta da. Na koncu smo kupljene ulaznice poklonili prijateljima.

I tata Hrgović bio je sretan što je Thompson njegovu sinu učinio tu čast pa je Filipovu “borbenu himnu” otpjevao uživo. Ima li Filipov izbor ulazne pjesme veze s genima kamenim njegova oca?

- Moji preci jesu iz Dalmatinske zagore, iz Bitelića, potom su prešli Dinaru i došli u Livanjsko polje radi plodnije zemlje. no to nema veze s Filipovim izborom. On je naprosto, kao i sva naša djeca, odgajan da voli svoju domovinu, a nije izabrao tu pjesmu da bi ga se prozivalo za takozvano desničarenje. Nekima u toj pjesmi zapinje za oko stih “loša bila 45-ta, rasula nas preko svijeta”, no tata Hrgović ističe:

- Da Filip ima ikakvih zakulisnih misli, onda zasigurno u svom timu ne bi imao Alžirca, Jordanca i Kubanca, već bi imao uz sebe samo čistokrvne Hrvate. No ja nisam svoju djecu tako odgajao. Uostalom, on ima priličan broj prijatelja među Srbima, a jedan od njih, Zoran Šekularac, čak ga je i naslikao s hrvatskim grbom i tu mu sliku donio u Zagreb. Nama ne smeta ako netko pjeva “Po šumama i gorama”, ali nam smeta kada nam zabranjuju da mi pjevamo ono što želimo.

